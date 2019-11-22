Кавказоведы оценили ущерб имиджу Чечни после публичных извинений британского блогера

22 ноября 2019, 03:36

Чечня не пользуется особой популярностью среди иностранных туристов, а история с публичными извинениями английского блогера Бенджамина оттолкнет тех немногих путешественников, которые планировали поездку в республику, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября в Instagram-сообществе chp_chechenya появилось видео с извинениями блогера из Англии Бенджамина, посетившего Чечню. Он принёс принес публичные извинения за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев рассказал, что после произошедшего пригласил Бенджамина к себе в кабинет, "чтобы объяснить ему наши традиции и обычаи". "Я ему посоветовал, чтобы он в следующий раз до посещения определенной республики или региона почитал про историю, традиции, обычаи, этикет поведения этого народа. Я ему объяснил, он все прекрасно понял. Он решил, что раз он задел честь чеченских женщин, то лучше извиниться перед чеченским народом", - сказал 20 ноября Дудаев в интервью "Кавказ. Реалии".

Вслед за видео, за фразу в котором англичанин принес извинения, он опубликовал еще пять видеороликов. Одно из видео, снятое 8 ноября, посвящено Чечне. На видео Бенджамин ходит по улицам с селфи-палкой, снимает все вокруг, разговаривает с местными жителями.

""Не посещайте Чечню! - говорится на сайте правительства Великобритании. - Наверняка, вас похитят и убьют". Оказывается, они сами не знают, о чем говорят. Все, что вы найдете здесь - это красивые пейзажи, дружелюбные люди и отличный шашлык. О, и очень убедительные таксисты! Большое спасибо Руслану за экскурсию", - комментирует он свою съемку.

Затем Бенджамин стоит у портрета Ахмата Кадырова и рассказывает о нем, а после говорит о Рамзане Кадырове. В конце видео он заявляет: "Слишком много приключений на сегодня".

Видео, снятое 11 ноября, рассказывает о путешествии в Дагестан, а видеоролик от 13 ноября рассказывает о Махачкале. Далее следуют видео о поездке в Астрахань, а затем - в Элисту.

Востоковеды объяснили проблемы с туризмом в Чечне

История с извинениями туриста из Англии, посетившего Чечню, может отпугнуть путешественников, планировавших поездку в республику, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"В Чечне и так большие проблемы с визитами туристов из других стран, а эта история еще больше отпугнет их", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в Чечне "очень специфичная ситуация, определенные люди очень внимательно следят за тем, кто и как высказался о республике после посещения".

"Извинения блогера доказывают, что в этом направлении ведется работа и принимаются меры в случае появления каких-то фраз, которые не нравятся им. Туристу на самом деле повезло, что он просто извинился и на этом проблема была решена", - сказал Рощин.

Он считает, что подобные истории заставят других туристов быть осторожными в своих выражениях. "Я думаю, что с каждой такой историей туристы будут более внимательными", - сказал Рощин.

Он отметил, что Чечня не пользуется популярностью среди иностранных туристов. "И это не связано с такими историями. Просто люди не хотят и боятся туда ездить. Что уж говорить об инвестициях", - сказал Рощин.

Действия директора телерадиокомпании Рощин назвал "запугиванием туристов и обычных людей". "Реагировать на каждый чих и принимать меры – это определенная попытка запугивания, которая создает лишнюю настороженность в отношении Чечни", - считает он.

История с извинениями Бенджамина не повлияет на поток иностранных туристов в Чечню, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников.

"Я думаю, никто из иностранных туристов особо и не рвется поехать в Чечню. Это редкие случаи, когда они посещают Чечню. Поэтому мне кажется, что это никак не повлияет на поток туристов в эту республику. Он и так крайне невелик", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Развитию туризма в Чечне мешают не такие истории, а прошедшие в республике войны и их последствия.

"Сложилось негативное мнение о Чечне. Плюс к этому, люди плохо знают Кавказ и боятся ездить в Чечню... Это и отталкивает, а не борьба против свободы слова", - отметил он.

Редактор портала о туристическом бизнесе TourDom.ru и журнала "Горячая линия. Туризм" Дмитрий Даниленко считает, что история с Бенджамином стала не лучшей рекламой для Чечни.

"Все зависит от того, насколько широко средства массовой информации будут освещать этот инцидент. Особенно это касается иностранных изданий: если Бенджамин будет давать комментарии, появятся статьи про него и его историю, то это, возможно, повлияет на тех немногочисленных желающих отправиться в Чечню", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даниленко уверен, что вокруг Чечни всегда была негативный имидж, и эта история не сможет серьезно повлиять на него. "Это очередная негативная информация о республике", - сказал он.

Для привлечения туристов Чечне необходимо "придумать какие-то позитивные информационные поводы... и воспользоваться ими", - сказал Даниленко.

Напомним, жители регионов России неоднократно приносили извинения чеченскому народу за свои публикации в сети и высказывания о чеченских женщинах. В середине октября рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню "Девочка-чеченочка", а исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу. В начале октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа.