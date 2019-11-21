Бездомная многодетная семья из Прохладного поселена в санатории

21 ноября 2019, 15:34

Многодетную мать Елену Каткову и пятерых ее детей, живших в актовом зале заводского общежития в Прохладном, временно переселили в санаторий в Нальчике, отчитались сегодня власти. Чиновники пообещали найти семье постоянное жилье.

Как сообщал "Кавказский узел", Активистка Анастасия Емельянова привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей и уже несколько месяцев отключено электричество. Глава Кабардино-Балкарии поручил переселить Елену Каткову в социальное учреждение. Городские власти не обязаны были предоставлять Катковой даже это жилье, отметил глава прохладненской администрации.

Вечером 20 ноября Каткову и ее детей переселили в санаторий "Радуга" в Нальчике, сообщила сегодня главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних в Прохладном Наталья Гончарова. "Выделили комнату. Там все есть - тепло, свет, вода", - заверила она.

По словам Гончаровой, все дети прошли медицинскую комиссию, которая показала, что они здоровы. Старший ребенок - 16-летний подросток - уехал к родственникам в Ставропольский край, откуда и переехала Елена Каткова, сообщила "Российская газета".

Постоянное жилье семье подберут до 27 ноября, заявил глава прохладненской администрации Игорь Тараев. "Специальная комиссия занимается разработкой дорожной карты, в соответствии с которой до 27 ноября мы определимся по этой семье с вопросом места их проживания. Мы должны принять конкретное решение. Сейчас они размещены в санатории "Радуга" в городе Нальчике на три недели", - процитировал сегодня Тараева ТАСС.

Он отметил, что в Прохладном у семьи лишь временная регистрация. "Мать и дети прописаны в станице Курская Ставропольского края, там же получают пособие", - пояснил глава города.

Он рассказал, что женщина приехала в Прохладный семь лет назад и приобрела ветхое жилье, после чего долго не платила за коммунальные услуги. Местные власти вынуждены были выселить ее, чтобы дать время на погашение долгов. По словам Тараева, Каткова задолженность не погашает, не работает, но и возвращаться в Ставропольский край не хочет, информировало издание.

Чтобы приобрести в Прохладном аварийный дом, Каткова воспользовалась материнским капиталом. Прокуратура и Следком решили провести проверку законности сделки о продаже многодетной семье аварийного дома.