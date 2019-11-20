Коков отреагировал на сюжет о многодетной семье из Прохладного

20 ноября 2019, 23:59

Глава Кабардино-Балкарии поручил переселить Елену Каткову и ее шестерых детей из актового зала общежития в Прохладном в социальное учреждение. Городские власти не обязаны были предоставлять Катковой даже это жилье, заявил глава местной администрации.

Как писал "Кавказский узел", жительница Прохладного Елена Каткова вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, там негде стирать и купать детей, и уже несколько месяцев отключено электричество. Женщина приехала из другого региона и приобрела жилье на материнский капитал. Власти пообещали Катковой переселить ее в санаторий, а затем найти постоянное жилье. Прокуратура и Следком решили провести проверку сделки о продаже семье аварийного дома, а также условий жизни многодетной семьи.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинформирован о ситуации с многодетной семьей Елены Катковой, со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики сообщает сегодня ТАСС.

«Специально созданной комиссии поручено провести всестороннее разбирательство. Уполномоченному при главе республики по правам ребенка дано поручение взять на контроль реализацию мер по защите прав и интересов детей заинтересованными органами. В настоящее время принято решение о временном размещении семьи в одном из социальных учреждений республики", - сообщили в пресс-службе.

Реакция региональных властей последовала после телевизионного сюжета об условиях жизни многодетной семьи на одном из федеральных каналов, информирует сегодня РИА «Кабардино-Балкария».

О том, как многодетная семья Елены Катковой оказалась в актовом зале общежития в репортаже НТВ рассказал глава Прохладного Игорь Тараев. "У нас был вариант: либо лишить ее материнства и отправить ее детей на временное проживание в центр реабилитационный, до тех пор, пока она не компенсирует коммунальные услуги и долги по коммунальным платежам, пока не приведет жилье в соответствие с требованиями, для того, чтобы детей можно было маме вернуть. Но мы пошли к человеку, еще раз повторю, не прописанному в нашей республике, пошли на встречу и безвозмездно предоставили ей помещение с условиями", - заявил перед камерой телекомпании Тараев.

По его словам, многодетной семье предоставили "сухое помещение на первом этаже". "В этом здании общая кухня, общий санузел, которым пользуются все жители данного помещения", - сообщил чиновник.

Видеосюжет телекомпании был размещен сегодня в группе "Prokhladny_live" соцсети Instagram (1394 подписчиков) и за 18 часов набрал 622 просмотра.

На сайтах главы, а также правительства Кабардино-Балкарии на 23.45 мск сегодня нет информации о решени региональных властей временно переселить семью Елены Катковой.

Напомним, по словам Елены Катковой, в здании общежития холодно. "Батареи еле-еле греют. Хорошо, что погода сейчас теплая, однако вечером и утром прохладно, приходиться одевать детей потеплее", - рассказала 8 ноября многодетная мать.