Следком заинтересовался условиями жизни многодетной семьи в Прохладном

19 ноября 2019, 20:02

Следователи проводят проверку условий жизни в актовом зале общежития жительницы Прохладного Елены Катковой и ее шестерых детей.

Как писал "Кавказский узел", жительница Прохладного Елена Каткова вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, там негде стирать и купать детей, и уже несколько месяцев отключено электричество. Женщина приехала из другого региона и приобрела жилье на материнский капитал. Власти пообещали Катковой переселить ее в санаторий, а затем найти постоянное жилье. Прокуратура решила провести проверку сделки о продаже семье аварийного дома.

Следователи приступили к доследственной проверке публикации о жительнице Прохладного и ее шестерых детей в актовом зале заводского общежития, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Будет дана оценка действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних и чиновников мэрии. Следователи также проверят, посещают ли дети образовательные учреждения и получают ли помощь врачей, отмечает ведомство.

Напомним, в октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. Работники "Кавказкабеля", которые пожаловались на долги по зарплате, считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, заявили в прокуратуре. Жители Прохладного пожаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля".