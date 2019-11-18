Полицейские начали разбирать палатки у парламента Грузии

18 ноября 2019, 16:16

После нескольких безуспешных требований разблокировать парламент сотрудники полиции начали разбирать палатки протестующих в Тбилиси. Участники акции заявили о намерении продолжать протест до выполнения их требований.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. Сегодня участники акции пропустили в здание сотрудников законодательного органа, но пообещали не пускать депутатов. МВД Грузии потребовало от протестующих обеспечить работу парламента, к месту акции стянут спецназ.

Вышедшие на улицы Тбилиси люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Полицейские отвели протестующим полчаса на то, чтобы разблокировать входы в парламент и пропустить депутатов. Однако оппозиционеры отказались расходиться и скандировали: "Грузия!", "Грузия!" Также они включили аудиозапись гимна страны, передал корреспондент «Кавказского узла».

Правоохранители несколько раз объяснили митингующим, что блокирование входов в парламент выходит за рамки свободы выражения и, соответственно, является нарушением закона. После получения отказа выполнить требование разблокировать парламент полицейские начали разбирать палатки участников акции протеста, передает «Sputnik-Грузия».

Участники акции пообещали митинговать до выполнения их требований

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» участники акции, ночевавшие в палатках у парламента Грузии, сообщили, что готовы протестовать до выполнения их требований.

«Я провел тут целую ночь. Спать хотелось, но это вполне преодолимо. Чувствую себя бодро и буду стоять тут до конца», - заявил тбилисец Михо, который провел ночь у бокового входа в парламент по улице Леси Украинки.

Друг Михо Ираклий также отметил, что чувствует себя бодро после бессонной ночи. «У нас болит только сердце за Грузию, это же наше будущее. Наши враги не понимают, что свободная, демократическая Грузия – это полезно всем нашим соседям. Так что мы должны стоять до конца», - сказал Ираклий.

Тбилисец Симон также отметил, что чувствует себя бодро. «Я не спал целую ночь, но у меня закалка спортивная с молодых лет. Так что самочувствие вполне бодрое», - подчеркнул мужчина.

По словам Алекса Бигвавы из Сухуми, ночью участники акции пили чай, чтобы согреться. «Мне удалось поспать четыре часа в палатке. А так большую часть времени мы разговаривали, пили чай, разогретый на печках, в общем, провели не самое худшее время», - отметил Алекс Бигвава.

Сегодня во время акции к парламенту подошел депутат от «Грузинской мечты» Реваз Арвеладзе, но протестующие прогнали его от ворот парламента, и тогда полицейские встали между толпой и депутатом. Никто из присутствующих не пытался ударить его, однако вслед депутату звучали слова «раб» и «предатель», передает корреспондент «Кавказского узла».

Среди тех, кто встал на пути у Арвеладзе, оказался и отец убитого силовиками в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили, который продолжает свою акцию протеста у парламента, требуя объективного расследования гибели сына. Комментируя происходящее, он заявил, что «Грузинская мечта» потеряла все возможности урегулировать ситуацию, и ей остается только идти на провокации, чтобы задействовать силовые подразделения полиции.

«Точно так же, как они спровоцировали ситуацию 20 июня, они собираются спровоцировать людей и сегодня, подсылая провокаторов», - заявил Малхаз Мачаликашвили.

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще 20 июня участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".