Протестующие и спецназ возле зданию парламента. Тбилиси. 18 ноября 2019 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

18 ноября 2019, 15:27

Спецназ стянут к парламенту Грузии

МВД Грузии потребовало от участников акции протеста в Тбилиси обеспечить работу парламента. Протестующие начали движение навстречу сотрудникам спецназа, которые направлены к месту акции.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. Сегодня участники акции пропустили в здание сотрудников законодательного органа, но пообещали не пускать депутатов.

На территории, прилегающей к зданию парламента Грузии, мобилизован спецназ со специальным оснащением. Это связано с желанием представителей «Грузинской мечты» провести заседание бюро парламента, которое было назначено на 15.00 по местному времени (14.00 мск). МВД Грузии выступило с заявлением, что протестующие должны обеспечить работу высшего законодательного органа страны, говорится в заявлении, министерства, полученном корреспондентом «Кавказского узла».

Участники акции двигаются навстречу спецназу вместе с лидерами оппозиции, создавая живую шеренгу, чтобы спецназ не прошел.

Напомним, вышедшие на улицы Тбилиси люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси", "Оппозиционеры в Тбилиси объявили о блокировании парламента", "Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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