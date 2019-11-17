17 ноября 2019, 00:50
Массовое отравление произошло на заводе в Азербайджане
13 человек обратились за помощью врачей в связи с отравлением на одном из заводов в Азербайджане.
Отравились сотрудники предприятия в Сумгаите. В частную клинику города обратились 13 человек. "Три человека переведены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра", – сказали в Минздраве Азербайджана.
По данным ведомства, состояние больных оценивается как среднетяжелое, написал 16 ноября "Интерфакс".
Минздрав не уточнил, на каком заводе произошел инцидент и каким веществом отравились сотрудники.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 19 человек отравились дымом на свадьбе в Азербайджане. Состояние 16 пострадавших оценивалось как тяжелое. Отравление дымом произошло в связи с использованием пиротехники.
"Все жертвы отравления в азербайджанском селе выписаны из больницы", "Семь пожарных пострадали при тушении огня в бакинском торговом центре", "Массовое отравление произошло в Баку".
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17 ноября 2019, 02:48
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