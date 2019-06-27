Массовое отравление произошло в Баку

27 июня 2019, 05:39

В Хатаинском районе 12 человек обратились в больницу после того, как поели в донерной, расположенной на автомобильном рынке.

Жители Баку поели в донерной (заведение общепита, где изготавливается шаурма или донер-кебаб), принадлежащей местному предпринимателю и расположенной на территории автомобильного рынка в Баку, после чего вынуждены были обратиться в больницу.

Первоначально были госпитализированы пять человек - двое в городскую больницу №1, трое - в городскую больницу №3, сообщает 26 июня aze.az.

Позднее за медпомощью обратились еще люди, общее число пострадавших составило 12 человек. 11 из них после обследования и лечения были отпущены домой, один остался в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, пишет Trend.

По предварительным данным, отравление произошло из-за приема в пищу мяса и мясных продуктов, которые не прошли санитарно-ветеринарный контроль, а также в связи с нарушением правил пищевой безопасности, сообщает "Спутник-Азербайджан".

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября семь жителей Загатальского района Азербайджана были госпитализированы с отравлением после того, как поели в местном центре отдыха.