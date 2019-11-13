МВД сочло действия лидера "Грузинского марша" давлением на омбудсмена

13 ноября 2019, 10:51

Следствие возбудило дело о давлении на омбудсмена после визита Сандро Брегадзе в офис народного защитника Грузии.

Как писал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в Грузии фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 12 ноября лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе должен был встретиться с заместителем омбудсмена Георгием Буржанадзе, но ему заявили о переносе встречи. После этого Брегадзе заявил, что отказывается от встречи, и анонсировал проведение масштабной акции протеста с требованием отставки народного защитника Нино Ломджария.

По словам Брегадзе, он хотел обсудить участие в съемках фильма "А потом мы танцевали" ребенка, родители которого заявили, что от них утаили сюжет кинокартины. Фильм рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые показанная в мае кинокартина вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Действия Сандро Брегадзе в офисе народного защитника Грузии стали поводом для возбуждения дела о воспрепятствовании служебной деятельности омбудсмена (часть 1 статьи 352 УК Грузии), со ссылкой на МВД сообщил сегодня "ИнтерпрессНьюс". Эта статья предполагает до двух лет ограничения свободы. Комментариями от Брегадзе относительно возбуждения дела "Кавказский узел" не располагает.

Георгий Бурджанадзе объяснил отказ от встречи с Брегадзе тем, что тот настаивал на извинениях. "Позже выяснилось, что он [Сандро Брегадзе] анонсировал какую-то акцию, а также заявил, что должен был добиться извинений. Естественно, я сообщил ему, что встреча в таком формате и в таком режиме не состоится", - процитировало 12 ноября Бурджанадзе издание "Сова".

Ранее Нино Ломджария призвала противников показа фильма "А потом мы танцевали" к соблюдению закона. "Это средневековое мышление. В нашем государстве Конституцией гарантирована свобода творчества, и никто никому не может указывать, какой фильм снимать, показывать, или какой фильм смотреть, и какую книгу читать", - процитировал Ломджария 7 ноября "Sputnik Грузия".

Напомним, что 8 ноября, в день премьеры фильма, произошло столкновение протестующих с силовиками у тбилисского кинотеатра. МВД сообщило о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми. 9 ноября митинги у кинотеатров в Грузии возобновились. В Батуми был задержан участник акции, который оскорбительно высказался в адрес людей, пришедших на сеанс фильма.