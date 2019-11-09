Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми

09 ноября 2019, 21:25

Участник акции против показа фильма "А потом мы танцевали" задержан в Батуми после оскорблений в адрес зрителей, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в Грузии фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 8 ноября, в день премьеры фильма, произошло противостояние протестующих с силовиками у тбилисского кинотеатра. Полиция по завершении акции отчиталась о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми.

Фильм "А потом мы танцевали" рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Кинокартина, впервые показанная в мае, вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Митинги против премьеры грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали" возобновились сегодня у кинотеатров Грузии. Участники акции протеста у "Амирани" в Тбилиси собрались небольшой группой с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру", пишет сегодня ТАСС.

У кинотеатра "Аполло" в Батуми задержан участник акции, который оскорбительно высказался в адрес людей, пришедших на сеанс фильма "А потом мы танцевали", сообщило МВД.

По данным ведомства, задержанному вменяется мелкое хулиганство, он доставлен в отделение полиции, сообщает Interpressnews.