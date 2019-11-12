Прокуратура признала пострадавшими троих участников июньских протестов в Тбилиси

12 ноября 2019, 04:12

Майя Гомури, Омар Сехниашвили и Мирза Липартелиани, которые получили ранения во время разгона митинга у здания парламента Грузии в июне, признаны надзорным ведомством пострадавшими.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. По делу о разгоне митинга проходят обвиняемыми трое полицейских. 29 октября Тбилисский городской суд отказался присвоить статус потерпевших 16 участникам митинга, которые получили травмы. Среди них, пот данным "Ассоциации молодых юристов", восемь журналистов. Одна их участниц митинга Майя Гомури потеряла глаз после попадания резиновой пулей.

Акции протеста в Грузии начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Генеральная прокуратура Грузии выступила 11 ноября с заявлением по поводу расследования случаев применения насилия в отношении людей, пострадавших при разгоне митинга 20-21 июня 2019 года.

«В рамках продолжающегося расследования в связи с событиям, происходившим 20-21 июня на территории, прилегающей непосредственно к зданию парламента, Генеральная прокуратура добавила результаты судебно-медицинской экспертизы, и в связи с возможностью уголовного расследования эпизодов насилия были признаны потерпевшей стороной Майя Гомури, Омар Сехниашвили и Мирза Липартелиани», - говорится в официальном заявлении генпрокуратуры, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, ведется работа, которая позволит признать пострадавшими и других участников митинга.

«В рамках расследования были проведены сотни следственных действий. Было опрошено более 600 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие видеозаписи, изображающие события возле парламента, находятся в стадии расследования. Эксперты назначены», - говорится в заявлении прокуратуры.

Представитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов", которая представляет интересы активистов, отметил, что к 16 активистам, чьи интересы организация представляет, присоединились и другие.

Интересы еще 20 человек, в том числе четверых журналистов, представляют адвокаты из НПО "Центр прав человека". По словам адвоката организации Дито Нозаидзе, в октябре НПО получило из прокуратуры уведомление о том, что в отношении этих 20 человек пока не принято решение о признании из потерпевшей стороной.

«Мы получили из прокуратуры ответ, в котором сказано, что ведутся активные следственные мероприятия, но на данном этапе невозможно установить виновных лиц и пострадавших. Хотя все пострадавшие были доставлены в судебно-медицинский центр имени Самхараули, где был проведен их осмотр, и результаты были представлены в Генпрокуратуру», - сказал Нозаидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пока прокуратура не даст однозначного официального ответа, признаются ли участники митинга пострадавшими, говорить об обращении в Тбилисский городской суд нельзя.

Журналисты, чьи интересы защищает "Центр прав человека" - Мераб Цаава из "Гурия ньюс", фрилансеры Вахтанг Берикашвили и Заза Сванадзе, а также корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов.

Беслан Кмузов во время разгона митинга 21 июня получил ранение в голову резиновой пулей. По словам журналиста, травма не тяжелая, однако он был госпитализирован. Генеральная инспекция МВД "начала следствие по факту превышения полномочий сотрудниками ведомства в отношении журналистов", заявило 22 июня МВД Грузии.

«Из моей руки врачи извлекли резиновую пулю, похожую на маленький артиллерийский снаряд или ракету», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вахтанг Берикашвили.

По его словам, во время митинга он стоял поодаль от парламента ближе к филармонии и производил видеосъемку. «Я держал в руках смартфон, как вдруг пуля попала мне в руку, в трицепс, с внутренней стороны. В больнице выяснилось, что она застряла в руке», - рассказал он.

Всего же по данным "Центра по правам человека", пострадавшими признаны семь участников или очевидцев митинга 20-21 июня, а также 64 полицейских.

По словам Майи Гомури, которая во время митинга 20-21 июня потеряла глаз, статус потерпевшей "поможет ей ознакомиться с материалами дела". "Это поможет понять наконец, насколько объективным было расследование", - цитирует ее слова, которые перевела корреспондент "Кавказского узла", "Рустави-2".

По мнению адвоката "Ассоциации молодых юристов Грузии" Резо Аджарадзе, решение прокуратуры демонстрирует, что причин отказываться в присвоении статуса потерпевшей Майе Гомури не было.