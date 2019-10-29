Суд отказался признать потерпевшими 16 участников митинга в Тбилиси

29 октября 2019, 15:23

Тбилисский горсуд не стал присваивать статус потерпевших активистам, получившим травмы при разгоне митинга у здания парламента. Власти не хотят, чтобы у участников протестов появился доступ к материалам дела, заявила "Ассоциация молодых юристов".

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. По делу о разгоне митинга проходят обвиняемыми трое полицейских. Власти избегают показательного наказания виновных, заявила 7 октября неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия".

Акции протеста в Грузии начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Тбилисский городской суд не удовлетворил поданный 11 октября иск, в котором 16 человек опротестовали отказ прокуратуры в присвоении им статуса потерпевших при разгона акции в ночь на 21 июня. Суд вынес решение 25 октября, а 28-го числа передал обоснование своего вердикта истцам, сообщила неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов", представляющая в суде интересы активистов. Постановление суда обжалованию не подлежит, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение ассоциации.

Суд указал, что для признания потерпевшими необходимо провести расследование, которое установит, было ли совершено преступление и какой ущерб нанесен. Юрист ассоциации Резо Арчвадзе раскритиковал это обоснование, заявив, что для присвоения статуса потерпевшего проводить расследование не обязательно. "Пострадавший - физическое или юридическое лицо, которому в результате преступления нанесен моральный, физический или имущественный ущерб", - процитировал Арчвадзе Уголовно-процессуальный кодекс Грузии. В НПО отметили, что ущерб, причиненный протестующим, некоторые из которых лишились глаза, очевиден.

Суд и прокуратура затягивают присвоение статуса потерпевших, чтобы лишить их права на ознакомление с материалами дела и права опротестовать возможное прекращение уголовного преследования полицейских, полагает "Ассоциация молодых юристов".

"Чем больше затягивают этот процесс, тем дороже в правовом смысле обойдется это властям", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление председателя этого НПО Сулхана Саладзе, сделанное 28 октября в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи". В свою очередь, одна из 16 истцов, Мако Гомури, в эфире телекомпании сказала, что и не надеялась на положительное решение суда.

Отметим, что среди 16 человек, интересы которых представляет "Ассоциация молодых юристов", восемь журналистов. Потерпевшими в настоящее время признаны 67 силовиков и четыре горожанина.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".