Суд оштрафовал ПЦ «Мемориал» на 1,4 миллиона после проверки ингушского УФСБ

07 ноября 2019, 23:56

Все 20 протоколов Роскомнадзора, связанные с отсутствием на сайтах и в соцсетях Правозащитного центра «Мемориал» пометки о признании организации иноагентом, составлены после проверки ингушского управления ФСБ, утверждает руководство организации. Шесть протоколов уже рассмотрены и удовлетворены судом, адвокаты заявили о намерении обжаловать эти решения.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Тверской райсуд Москвы оштрафовал Правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие в публикациях ингушского представительства "Мемориала" пометки о том, что организация признана иноагентом. Юристы "Мемориала" не согласились с этим решением, указав, что страница представительства в соцсети содержит лишь репосты материалов. 6 ноября суд оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя совета центра Александра Черкасова по тем же основаниям.

Сегодня, 7 ноября, Роскомнадзор составил по два протокола на Правозащитный центр «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова за отсутствие маркировки «иностранного агента» в двух соцсетях организации – Twitter и «ВКонтакте», сообщается на сайте правозащитной организации. Всего ведомство за последние месяцы составило 20 аналогичных протоколов за отсутствие пометки иноагента на десяти ресурсах организации: помимо двух вышеназванных, на YouTube-канале, в Facebook, Twitter, Instagram и на сайте «Международного Мемориала», а также в аккаунте ингушского представительства организации в Facebook, на сайте 1968.memo.ru и в аналогичной группе соцсети «ВКонтакте», отмечают правозащитники.

Шесть из 20-ти протоколов Тверской суд Москвы рассмотрел и удовлетворил. Помимо штрафов Правозащитного центра «Мемориала» и его главы Александра Черкасова, также оштрафован «Международный Мемориал» - на 900 тысяч рублей и председатель правления организации Ян Рачинский – на 100 тысяч рублей, отмечается в сводке по штрафам, составленной правозащитниками.

Информацию в Роскомнадзор для составления протоколов передало управление ФСБ по Ингушетии, говорится на сайте организации. По поводу страницы во «ВКконтакте» республиканское управление ФСБ также обратилось в прокуратуру Ингушетии.

Руководство «Мемориала» удивлено инициативой ингушского УФСБ по проверке аккаунтов организации

Юристы «Мемориала» ведут судебные тяжбы по всем протоколам Роскомнадзора, сообщила адвокат Марина Агальцова. " Решение о привлечении к ответственности принимает суд. Роскомнадзор только составляет протоколы, поэтому по всем (протоколам) ходим в суд, обжалуем и планируем обжаловать в апелляции. Завтра (8 ноября) подаем первые апелляционные жалобы по решениям (суда) от 22 октября", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Агальцова.

По ее словам, правозащитники намерены дойти до Европейского суда по правам человека. "Роскомнадзор составил протоколы по разным соцсетям, но по сообщениям, опубликованным в один и тот же срок по жалобе одного и того же органа (управления ФСБ по Ингушетии. – Прим. «Кавказского узла»). Есть судебная практика, что подобные правонарушения должны трактоваться как единое продолжаемое правонарушение. Нам же вменяют каждую сеть как отдельное нарушение. В Европейском суде, конечно, шансы очень высоки, что суд встанет на нашу сторону", - отметила адвокат.

Говорить о перспективах уголовного преследования «Мемориала» пока нет оснований, добавила Агальцова.

Сайт Правозащитного центра «Мемориал» отмаркирован отметкой об иноагенте с 2016 года, сообщил глава ПЦ Мемориал Александр Черкасов. «Осенью (2016) года нам сделали «предложение, от которого невозможно было отказаться»: либо маркировка сайта, либо закрытие организации. Общим собранием «Мемориал» решил, чтобы на сайте была следующая надпись: «нас внесли в реестр иноагентов, но мы не согласны с этим и обжалуем», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Черкасов.

После внеплановой проверки в марте 2013 года прокуратура Москвы потребовала от ПЦ "Мемориал" зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Требование прокуратуры было оспорено в Замоскворецком райсуде Москвы, но 23 мая 2014 года суд отказал правозащитной организации в удовлетворении жалобы, и Минюст России включил ПЦ "Мемориал" в реестр иностранных агентов. Дальнейшие попытки обжаловать причисление к "иноагентам" оказались безрезультатными. Так, в марте 2015 года Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск ПЦ "Мемориал" о признании незаконным решения внести организацию в реестр иностранных агентов.

По его словам, на страницах в соцсетях организации имеются ссылки на сайт «Мемориала», на котором маркировка уже есть. «И если наши оппоненты действительно озабочены «информированием граждан», то переходя по этой ссылке, любой человек видел на сайте сообщение о том, что «Мемориал» включён в список иноагентов. Хотя требование закона не подразумевает двойного маркирования, но Роскомнадзор теперь считает, что и в соцсетях должно быть подобное маркирование. И суд, как видим, поддерживает такую позицию (ведомства), а Роскомнадзор, в свою очередь, полностью поддерживает позицию ФСБ», - сообщил Черкасов, подтвердив, что все протоколы Роскомнадзора составлены после проверки ингушского управления ФСБ.

Черкасов также отметил, что все шесть вынесенных судебных решений по протоколам Роскомнадзора будут обжалованы, но отдельная маркировка на страницах соцсетей «Мемориала» уже проставлена. «Но ФСБ успела до (проставления маркировки об иноагенте) сделать скриншоты», - пояснил Черкасов

Участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации глава ингушского «Мемориала» Тимур Акиев назвал «неожиданным и загадочным». «Невозможно понять, почему УФСБ по Ингушетии занималось отслеживанием маркировки «иноагент» на страницах «Мемориала» в соцсетях. Вероятно, из-за того, что изначально проверялась страница ингушского «Мемориала» в Facebook. Но затем ингушское УФСБ проверило все аккаунты «Мемориала»: и московского, и международного. Проверке подверглись также страницы на YouTube и в Twitter. Вся информация для составления протоколов Роскомнадзором предоставлена именно УФСБ Ингушетии», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Акиев.

По его словам, никаких действий со стороны УФСБ Ингушетии в отношении «Мемориала» до проверки предпринято не было. «Не было предупреждений, направленных в наш адрес, по поводу каких-нибудь высказываний, угроз или чего-то ещё. Визитов или вызовов в ФСБ для объяснения по нашей деятельности также не было. Причины активности УФСБ Ингушетии по контролю над аккаунтами «Мемориала» не были озвучены и на суде», - подчеркнул Акиев.

На сайтах ФСБ России, прокуратуры Ингушетии нет информации о проверке сайтов и аккаунтов соцсетей «Мемориала», по состоянию на 23.20 мск сегодня. На сайте Тверского райсуда Москвы в карточках шести дел значится, что они завершены, по состоянию на 23.20 мск сегодня.

Напомним, что ранее ПЦ "Мемориал" назвал "унизительной" обязанность НКО регистрироваться в качестве "иноагента". "«Мемориал» является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку «иностранного агента», население ассоциирует НКО с «иностранным шпионом» или «внутренним врагом»", - сообщил 1 ноября Правозащитный центр на своем сайте.