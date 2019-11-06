Черкасов оштрафован после публикаций ингушского офиса "Мемориала"

06 ноября 2019, 16:02

Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова за отсутствие в публикациях ингушского офиса организации пометки о признании организации иноагентом.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Тверской райсуд Москвы оштрафовал Правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие в публикациях ингушского представительства "Мемориала" пометки о том, что организация признана иноагентом. Юристы "Мемориала" не согласились с этим решением, указав, что страница представительства в соцсети содержит лишь репосты материалов.

Тверской райсуд Москвы постановил оштрафовать председателя совета ПЦ «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тысяч рублей за то, что на странице ингушского представительства организации в Facebook отсутствовала маркировка «иностранного агента». Судья пришел к выводу, что Черкасов нарушил статью 19.34 КоАП РФ (издание или распространение организацией, выполняющей функции иноагента, материалов без соответствующей пометки), сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра.

Правозащитный центр намерен обжаловать это решение, сам Черкасов не признал факт нарушения и не посчитал себя виновным, говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала"

Юрист Тамилла Иманова, представляющая интересы Черкасова, указала, что "деяние, вменяемое Черкасову, стоит квалифицировать как «малозначительное», а, значит, суд может освободить Черкасова от ответственности и ограничиться устным замечанием".

Кроме того, по ее словам, после получения протокола страницу ингушского «Мемориала» промаркировали, что "однозначно является исключительным обстоятельством, которое свидетельствует об отсутствии «общественной опасности»".

Согласно карточке дела на сайте Тверского райсуда Москвы, заседание по делу Черкасова состоялось сегодня.

Руководитель ингушского отделения ПЦ «Мемориал» Тимур Акиев счел штрафы Черкасову и Правозащитному центру необоснованными. "Эту позицию озвучили наши юристы на суде, я не думаю, что мы нарушили закон об иностранных агентах, это притянуто за уши, потому что на нашей странице ингушского мемориала в Facebook мы только размещаем ссылки с сайта, где уже есть маркировка. Мы не даем самостоятельные материалы, мы не даем комментарии, мы просто размещаем ссылки», - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Акиев.

Напомним, что ранее ПЦ "Мемориал" назвал "унизительной" обязанность НКО регистрироваться в качестве "иноагента". "«Мемориал» является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку «иностранного агента», население ассоциирует НКО с «иностранным шпионом» или «внутренним врагом»", - сообщил 1 ноября Правозащитный центр на своем сайте.

После внеплановой проверки в марте 2013 года прокуратура Москвы потребовала от ПЦ "Мемориал" зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Требование прокуратуры было оспорено в Замоскворецком райсуде Москвы, но 23 мая 2014 года суд отказал правозащитной организации в удовлетворении жалобы, и Минюст России включил ПЦ "Мемориал" в реестр иностранных агентов.

Дальнейшие попытки обжаловать причисление к "иноагентам" оказались безрезультатными. Так, в марте 2015 года Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск ПЦ "Мемориал" о признании незаконным решения внести организацию в реестр иностранных агентов.