Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова поступило в ростовский суд

05 ноября 2019, 21:04

Южный окружной военный суд принял к рассмотрению дело выходцев из Дагестана, обвиненных в подготовке взрыва на выступлении певца Филиппа Киркорова в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", в мае дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова четырьмя выходцами из Дагестана было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Следователи отредактировали обвинение, добавив к шести статьям обвинения еще две статьи и уточнив детали. Защита настаивает на допросе певца, а также артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Дело в отношении четырех обвиняемых поступило в Южный окружной военный суд, передает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Дело к рассмотрению "еще не назначено", сообщили со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало РИА "Новости". Сотрудница суда уточнила, что Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов обвиняются в организации либо участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Кроме того, Казуеву, Халдузову и Ибрагимову вменяются статьи о прохождении обучения для террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту, Казуев также обвиняется в содействии террористической деятельности, сказала она.

Согласно карточке дела на сайте Южного окружного военного суда, дело было зарегистрировано 30 октября.

Напомним, выходцы из Дагестана Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник были задержаны в октябре 2017 года. По версии следствия, Казуев, Ибрагимов, Халдузов планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но не смогли попасть в зал, где выступал артист, из-за охраны. Казуев заявил, что готовил убийство Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. В новой версии обвинения указывается, что закладка взрывного устройства планировалась на территории Летней эстрады Дагестанской государственной филармонии, где должен был проходить концерт. К шести статьям - о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем, незаконном обороте взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении - добавились статьи о склонении лица к участию в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической.