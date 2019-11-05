Прокуратура назвала виновника отключения газа в Калмыкии

05 ноября 2019, 14:44

Семь тысяч жителей Кетченеровского района Калмыкии остались без газа и отопления из-за несанкционированных работ по прокладке кабеля, которые проводил местный предприниматель, сообщила сегодня прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября после повреждения газопровода была отключена подача газа жителям нескольких сотен домов в ряде населенных пунктов Кетченеровского района Калмыкии. Отключение затронуло семь тысяч человек. Последствия аварии были устранены 3 ноября.

Согласно результатам прокурорской проверки, межпоселковый газопровод повредил местный индивидуальный предприниматель, который по договору субподряда прокладывал оптоволоконный кабель "Ростелекома". Земляные работы, которые проводились с помощью кабелеукладчика, не были согласованы ни с районной, ни с сельской администрацией, ни с компанией "Газпром газораспределение Элиста", говорится в сообщении прокуратуры.

Против предпринимателя возбуждены два административных дела - по статьям "Самовольное перемещение плодородного слоя почвы" и "Повреждение газопровода, совершенное по неосторожности", проинформировала сегодня прокуратура Калмыкии на своем сайте.

После аварии газ и отопление были отключены не только в частных домах, но и в районной больнице, детских садах и школах, Кетченеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов, со ссылкой на прокуратуру сообщил сегодня "Интерфакс".