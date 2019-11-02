Пикет с требованием освободить ингушских активистов прошел в Германии

02 ноября 2019, 17:23

Сегодня в немецком городе Гамбурге представители ингушской диаспоры провели пикет, в ходе которого рассказали о трагических исторических событиях в России, связанных с ингушами, а также об арестованных в Ингушетии активистах.

Пикет был посвящен жертвам осетино-ингушского конфликта 1992 года и депортации ингушей 1944 года, а также арестованным после массовых акций протеста в связи с соглашением о чечено-ингушской границе активистам, говорится в сообщениях издания The Magas Times в Instagram.

"Сегодня в немецком Гамбурге представители ингушской диаспоры в центре города провели пикет в память о геноциде ингушей в Пригородном районе осенью 1992 года. На плакатах и фото участники акции разместили тексты и фото о депортации ингушей в 1944 году, а также требования скорейшего освобождения ингушских политических заключенных", - говорится в одном из сообщений.

Здесь же размещено видео. На нем запечатлены участники пикета, которые держат флаги Республики Ингушетия и самодельные плакаты на русском и немецком языках. На одном из плакатов по-русски написано: "Март 2019. Требуем немедленно освобождения политических заключенных!".

26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах СКФО, там же проходят суды, регулярно продлевающие им срок содержания под стражей.

Другое сообщение о пикете сопровождают видео и фотографии с пикета. На видео видно, что прохожие останавливаются и читают написанное на транспарантах и самодельных плакатах.

Как писал "Кавказский узел", мероприятия памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года проходят ежегодно в Назрани 30 октября. В этом году участники траурного митинга выразили недовольство тем, что на нем не дали слова пострадавшим во время конфликта.

В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками с 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района, по данным Генпрокуратуры России, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранено 939 человек, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 года". Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".