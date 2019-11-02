Скриншот сообщения о пикете в Гамбурге 2 ноября 2019 года. https://www.instagram.com/p/B4XDAsrHqZL/

02 ноября 2019, 17:23

Пикет с требованием освободить ингушских активистов прошел в Германии

Сегодня в немецком городе Гамбурге представители ингушской диаспоры провели пикет, в ходе которого рассказали о трагических исторических событиях в России, связанных с ингушами, а также об арестованных в Ингушетии активистах.

Пикет был посвящен жертвам осетино-ингушского конфликта 1992 года и депортации ингушей 1944 года, а также арестованным после массовых акций протеста в связи с соглашением о чечено-ингушской границе активистам, говорится в сообщениях издания The Magas Times в Instagram.

"Сегодня в немецком Гамбурге представители ингушской диаспоры в центре города провели пикет в память о геноциде ингушей в Пригородном районе осенью 1992 года. На плакатах и фото участники акции разместили тексты и фото о депортации ингушей в 1944 году, а также требования скорейшего освобождения ингушских политических заключенных", - говорится в одном из сообщений.

Скриншот сообщения о пикете в Гембурге 2 ноября 2019 года. https://www.instagram.com/p/B4XCTd1nsrJ/Здесь же размещено видео. На нем запечатлены участники пикета, которые держат флаги Республики Ингушетия и самодельные плакаты на русском и немецком языках. На одном из плакатов по-русски написано: "Март 2019. Требуем немедленно освобождения политических заключенных!".

26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах СКФО, там же проходят суды, регулярно продлевающие им срок содержания под стражей.

Другое сообщение о пикете сопровождают видео и фотографии с пикета. На видео видно, что прохожие останавливаются и читают написанное на транспарантах и самодельных плакатах.

Как писал "Кавказский узел", мероприятия памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года проходят ежегодно в Назрани 30 октября. В этом году участники траурного митинга выразили недовольство тем, что на нем не дали слова пострадавшим во время конфликта.

В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками с 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района, по данным Генпрокуратуры России, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранено 939 человек, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 года". Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".  

Примечание:

"Правозащитники предупредили об опасности мифологизации осетино-ингушского конфликта", "Сотни человек поддержали флешмоб в поддержку Зарифы Саутиевой", "Пикетчица в Санкт-Петербурге поддержала арестованных ингушских активистов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 ноября 2019, 00:52

03 ноября 2019, 00:30

  • Стихия нанесла ущерб жителям Аджарии

    Сильные ливни вызвали оползневые процессы в нескольких муниципалитетах Аджарии, наводнения в Батуми и Хелвачаури. Эвакуированы несколько семей из Хелвачаури, Кеды и Кобулети.

02 ноября 2019, 23:59

02 ноября 2019, 23:40

02 ноября 2019, 23:22

  • Апелляционный суд оставил Тофига Ягублу под стражей

    Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу члена координационного центра Национального совета демократических сил и активиста партии "Мусават" Тофига Ягублу на административный арест сроком на 30 суток.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи