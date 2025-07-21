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02:50, 21 июля 2025

Назначена дата предварительного слушания по делу о теракте в "Крокусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предварительное слушание по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" пройдет сегодня в закрытом режиме во Втором Западном окружном суде.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. Погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Этот теракт стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. 23 июня стало известно, что следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта завершено, их дело передано в прокуратуру.

В апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов, которые работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". В ноябре 2024 года по делу о теракте были задержаны жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. В декабря 2024 года были задержаны еще четверо жителей Ингушетии, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". 

На сегодня, 21 июля назначено предварительное слушание по делу о теракте на концертной площадке "Крокус Сити Холл", оно пройдет в Втором Западном окружном военном суде в Москве, пишет "Коммерсант".

Слушание пройдет в закрытом режиме. По данным пресс-службы суда, будут приняты беспрецедентные меры для обеспечения безопасности участников процесса.

Материалы следствия по делу, фигурантами которого проходят 19 человек, насчитывает более 200 томов. Прокуратура потратила десять дней на утверждение обвинения, так как все время следствие велось под ее контролем, информирует ТАСС.

Другое дело - в отношении сотрудников самой концертной площадки, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), по некоторым данным, еще расследуется.

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Автор: "Кавказский узел"

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