Видео МВД Дагестана с жителем Меусиши вызвало недоверие в соцсетях

02 ноября 2019, 15:57

Активист из дагестанского села Меусиша отказался от претензий к силовикам против своей воли, предположили пользователи Instagram. Он получил травму при разгоне протестующих, но после задержания односельчан вынужден был записать видео для силовиков, рассказали несколько комментаторов.

Как писал "Кавказский узел", жители села Меусиша с начала октября протестуют против строительства водопровода через их село. К месту проведения работ стянуты силовики, 1 ноября они применили резиновые дубинки, вынудив разойтись протестующих. Односельчане вынесли с места стычки травмированного активиста и передали его врачам скорой помощи, в больнице он отказался от госпитализации. На видео об этом один из протестующих утверждает, что мужчина убит.

Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель дагестанского села Меусиша и является единственной возможностью обеспечить водой Уркарах, утверждают районные власти. Однако люди не доверяют словам чиновников, а вмешательство силовиков ожесточило местных жителей, отметили прежний и нынешний главы села Меусиша.

"Умышленное нагнетание ситуации и провокации" "заполонили интернет-пространство", посетовал администратор официальной страницы Дагестана в instagram, разместивший вечером 1 ноября видео с протестующим, которого ранее назвали убитым. "Односельчане взбунтовали меня <...> живой, здоровый, никаких претензий не имею. В настоящее время дома, с семьей", - говорит человек на видео, неразборчиво называя перед этим свое имя.

Сообщение от имени МВД Дагестана написано в шутливом тоне. "Ди Каприо должен отдать "Оскар" тому, кто заслужил его больше", - заявил администратор страницы ведомства в Instagram, имея в виду известного киноактера и его роль в остросюжетном вестерне "Выживший".

Этот тон вызвал нарекания комментаторов. "Будьте аккуратнее в высказываниях", - написал mkh234. "Позор, что за "Оскар"? Как можно официальному сайту МВД такое писать?" - спросил ag.3752, собрав 12 "лайков".

Несколько пользователей соцсети заявили, что на активиста надавили, задержав пятерых его односельчан. "Кому "Оскар" дать нужно, [так] это вам. Человека в бессознательном состоянии забрали в больницу. Вечером, когда выезжали люди из села, под предлогом проверки документов [их] забрали в полицию. Пока он не отказался от претензий к <силовикам>, их не выпустили", - утверждает dag_e_stan_05. "Опровержение сказали снять ему. У него травма головы. Он сознание потерял, поэтому люди испугались (и приняли за мертвого. - Прим. "Кавказского узла"). Людей в отдел забрали, пять человек. И не отпускали, пока не снимут опровержение", - написала elmyrzaewa. "Меусишинских ребят задержали, когда с митинга домой уезжали. Забрали в Уркарах и угрожали. Вот взамен выставили это видео, а тех ребят отпустили", - рассказала mmaggoomebovva.

Другие комментаторы усмотрели признаки давления на активиста, просто посмотрев видео МВД Дагестана. "Он, бедный, на одном вздохе все сказал, будто через "не хочу"", - отметил _moon_555_. "Заикается, да и слова он говорит не свои", - указал bahtirovamir. "Как надо было так запугать человека?" - написал zayka_100_100_. "Запугали бедного мужика - наверное, пригрозили, что посадят", - считает taga826. "Сразу пошли домой к нему и заставили на видео сказать, что жив-здоров. До чего вы дошли?" - обратился к силовикам пользователь fronna1.

"А того, что толкали бабушек, стариков - тоже не было, наверное?" - задал риторический вопрос heybar88.

В cети были опубликованы видео, на которых силовики 1 ноября оттесняют протестующих. Судя по ним, пострадавших было больше одного, причем среди них оказались и женщины, отмечается в ролике, подготовленном "Кавказским узлом".

Несколько комментаторов в паблике силовиков раскритиковали протестующих, назвав людей на видео стычки притворщиками. "Ради денег они на все готовы и притвориться даже мертвыми и при этом и <силовиков> винить", - написал adilov4654.

"Дешевая игра продажных актеров. Вся эта игра была на камеру", - заявил rabazantaimazov. "Женщины на этом митинге - отдельный вид искусства. Они туда [были] собраны, чтобы кричали и орали на камеру", - написал он же в другом комментарии.

По состоянию на 15.57 мск 2 ноября эта публикация набрала 37,4 тысячи просмотров и 492 комментария. "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением задержания участников протестов в Меусише. На сайте МВД Дагестана к 15.57 мск 2 ноября не появилось информации об этом.