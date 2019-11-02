Вмешательство силовиков в конфликт ожесточило жителей Меусиши

02 ноября 2019, 01:07

Строительство водопровода не приведет к отчуждению земель дагестанского села Меусиша и является единственной возможностью обеспечить водой Уркарах, утверждают районные власти. Люди не доверяют словам чиновников, а вмешательство силовиков усугубило конфликтную ситуацию.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Меусиша с начала октября протестуют против строительства водопровода вблизи их села. 30 октября на место схода прибыли силовики. 1 ноября они применили резиновые дубинки, вынудив меусишинцев разойтись. Одного из протестующих увезла скорая помощь, но он отказался от госпитализации.

В cети были опубликованы видео, на которых силовики оттесняют протестующих. Судя по ним, пострадавших было больше одного, причем среди них оказались и женщины, отмечается в ролике, подготовленном "Кавказским узлом".

Жители села Меусиша требуют приостановить работы, пока суд не разрешит их спор с властями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава селения Габиб Багомедов. "Инициативная группа сельчан направила дней десять назад исковое заявление в суд с требованием об отмене решения о строительстве водопровода. Мы считаем, что пока нет судебного решения, необходимо приостановить все работы по прокладке водопровода", - сказал он. По словам Багомедова, решение о строительстве водопровода было принято без проведения экологической экспертизы.

Он подчеркнул, что руководил селом в то время, когда, как утверждают районные чиновники, проект согласовывался с сельской администрацией. "Администрация района говорит, что у них есть документы, согласно которым якобы проект был неоднократно согласован с администрацией села в 2005, 2008, 2011 годах. Я сам избирался главой села на два срока в 2007 и 2011 годах, но никаких этих документов я не видел", - заявил Габиб Багомедов.

Ситуация накалилась из-за того, что власти не хотят вести диалог с людьми, а вместо этого бросили на них сотрудников правоохранительных органов, считает он. "Из-за такого отношения к людям настрой у них изменился. С людьми не считаются. Нужно говорить, показать в полной мере все документы на строительство, разъяснить, что будет дальше с землей. Но сначала нужно остановить всякие работы и говорить на равных, а не дубинками махать", - сказал Багомедов.

В протестах участвуют около 300-400 человек, в то время как всего в селе прописано 1700, сообщил глава села Мусабек Мусабеков. "Спорный вопрос не в том, что после строительства водопровода в селе возникнет нехватка воды. У нас для питья [есть] другие источники, и проблем с водой нет. Люди переживают за то, что земля под водопроводом может отойти под санитарную зону", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусабеков добавил, что общая протяженность возводимого водопровода 22 километра, из них восемь километров пройдут по землям села Меусиша. "Людям обещают, что отчуждения земель не произойдет, а огорожены будут только накопитель, насосная станция и домик охранника. Взамен испорченных земель дадут территории из Уркарахских земель. Но у населения нет доверия к этим словам. Для этого нужно показать документы, чтобы можно было прочитать их и достоверно убедиться, что эти обещания будут исполнены", - считает глава села.

Другого варианта обеспечить Уркарах водой нет, указали власти

Выделенные на водопровод деньги необходимо освоить до конца года, иначе их придется возвращать, сообщил первый заместитель главы администрации Дахадаевского района Рамазан Нухкадиев. "Водопровод планировался построить еще в 2009 году, тогда же была собрана вся необходимая документация. Но из-за отсутствия финансирования все работы были приостановлены. В этом году по программе «Мой Дагестан – моя вода» мы получили необходимое финансирование и возобновили строительство", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, это единственный возможный вариант строительства водопровода в этой местности. "Другого источника воды, который смог бы обеспечить круглогодично население Уркараха, больше нет. Окрестность изучали геодезисты. Источник в восьми километрах от райцентра, о котором говорят меусишинцы, специалисты исследовали и пришли к выводу, что там недостаточно воды для обеспечения всего населения Уркараха. Объем воды в жаркий сезон уменьшается. Поэтому другого выхода, кроме как провести трубы за 22 километра, просто нет", - указал Рамазан Нухкадиев.

Представитель районной администрации настаивает на том, что проект прошел все необходимые экспертизы и процедуры согласования, в том числе и с жителями Меусишы. "Если бы документы не были в порядке, то мы не смогли бы получить финансирование по республиканской программе", - сказал Нухкадиев. Земля после строительства по-прежнему будет находиться в собственности администрации села Меусиша и изымать ее никто не планирует, подчеркнул он.

С жителями села планируют встретиться представители муфтията и депутаты Народного собрания Дагестана, добавил муниципальный чиновник. "Мы будем говорить с людьми. В Меусише уже были старейшины Уркараха", - отметил он.

МВД заявило, что защищает интересы жителей Уркараха

Видео разгона протестующих было опубликовано 1 ноября и на странице МВД Дагестана в Instagram. "Полиция обеспечивает меры правопорядка на месте конфликта, и формулировка, что полицейские "идут против своего народа", некорректна хотя бы потому, что жители селения Уркарах - это тоже наш народ, который вправе получить доступ к воде", - прокомментировал видео администратор группы.

В публикации отмечается, что конфликт из-за проведения водопровода между жителями Меусишы и Уркараха начался еще в середине 1980-х годов. "Тогда все начиналось с дележки земель между жителями двух сел. Каждой стороне казалось, что их притесняют. Время прошло, острота конфликта спала, но остатки неприязни тлели, и вот теперь вспыхнули с новой силой", - говорится в сообщении.