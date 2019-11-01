Начальник колонии в Астраханской области обвинен в получении крупной взятки

01 ноября 2019, 13:40

Передано в суд дело бывшего начальника исправительной колонии в Астраханской области, обвиненного в получении взятки за смягчение наказания осужденному.

Как писал "Кавказский узел", глава астраханской колонии был задержан при получении крупной взятки в июле.

По версии следствия, вечером 23 июля начальник исправительной колонии получил от супруги осужденного 400 тысяч рублей за помощь в изменении вида наказания с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение. При передаче денег он был задержан, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Бывший начальник колонии обвинен в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 290 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.