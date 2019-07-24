Глава астраханской колонии задержан при получении крупной взятки

24 июля 2019, 15:34

Начальник одной из астраханских исправительных колоний подозревается в том, что получил 700 тысяч рублей за смягчение наказания осужденному, сообщил сегодня Следком. Решается вопрос о мере пресечения задержанного.

По версии следствия, в феврале начальник одной из исправительных колоний астраханского управления ФСИН получил от осужденного часть взятки в размере 300 тысяч рублей, пообещав помочь перевести заключенного из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Вечером 23 июля подозреваемый в служебном автомобиле получил от супруги осужденного оставшуюся часть взятки в размере 400 тысяч рублей, после чего был задержан, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского управления СКР.

Дело расследуется по статье «получение взятки в крупном размере», отмечает ведомство.

Максимальная санкций по данной статье – 12 лет заключения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, отмечает сегодня издание «Медиазона».

На сайте астраханского управления ФСИН на 15.20 мск сегодня нет комментариев относительно заявления Следкома.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне суд в Астрахани приговорил бывшего исполняющего обязанности заместителя министра строительства и ЖКХ региона к пяти годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки от представителя стройфирмы.