Отставной генерал-майор МВД задержан за заказное убийство на Ставрополье

01 ноября 2019, 15:05

Бывший глава одного из управлений МВД, генерал-майор в отставке подозревается в том, что заказал убийство своей невестки за миллион рублей, чтобы завладеть наследством покойного брата, сообщил 31 октября Следком. Силовикам пришлось инсценировать преступление, чтобы задержать подозреваемого с поличным в Ставропольском крае.

По версии следствия, отставной генерал-майор МВД, занимавший до 2010 года должность начальника одного из управлений внутренних дел на транспорте, предложил своему знакомому за 1 миллион рублей убить гражданскую жену покойного брата. Для покупки оружия подозреваемый передал знакомому 150 тысяч рублей, но последний сообщил об этом в правоохранительные органы, утверждают следователи.

"[Подозеваемый] будучи директором одного из санаториев Кисловодска [...] намеревался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что (невестка) имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство", – говорилось в сообщении на сайте Следственного комитета России 31 октября.

Силовики инсценировали похищение и убийство невестки подозреваемого, проживающей в Санкт-Петербурге, после чего предоставили отставному генералу фотографии с доказательствами. В Ставропольском крае в момент передачи части денег бывший начальник одного из управлений МВД был задержан, отмечает ведомство.

Дело расследуется по ст. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК России (приготовление к совершению убийства по найму). Максимальная санкция по данной статье – пожизненное заключение.

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