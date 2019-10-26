Назначение Орлова сенатором стало новым катализатором протестов в Калмыкии

26 октября 2019, 12:21

Пользователи Instagram раскритиковали указ Бату Хасикова о назначении Алексея Орлова представителем Калмыкии в Совете Федерации. Это решение вызвало еще большее разочарование, чем назначение врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, указали активисты.

Как сообщал “Кавказский узел”, жители Элисты с 29 сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. 13 октября в Элисте прошел митинг, участники которого потребовали прямых выборов мэра и при этом заявили, что протестуют против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом. Не дождавшись реакции от властей, активисты заявили на 27 октября новый митинг, на пять тысяч участников. Отказ городских властей согласовать эту акцию было обжалован в Элистинском горсуде, который обязал местную администрацию не мешать митингу. 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил это решение. По мнению активистов, итоговый вердикт суда не делает митинг незаконным.

Решение назначить Дмитрия Трапезникова, который временно возглавлял летом 2018 года непризнанную Донецкую народную республику (ДНР), временным главой Элисты было утверждено депутатами горсобрания 26 сентября. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений о причинах назначения Трапезникова.

Предположения о том, что за протестными акциями в Калмыкии может стоять бывший глава республики Алексей Орлов, безосновательны, полагает организатор и ведущий митинга 13 октября, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Лишившись кормушки, <...> группы влияния объединились вокруг него (Алексея Орлова. - Прим. "Кавказского узла") и организовали протесты в регионе, показывая Москве, что Орлов важен как фактор стабилизации обстановки", - говорится в публикации анонимного Telegram-канала "Компромат 2.0" от 24 октября.

Бадмаев не видит принципиальной разницы во взглядах Бату Хасикова, Алексея Орлова и их предшественника Кирсана Илюмжинова. "Если они все трое подчиняются Путину и администрации президента России, как они могут быть антагонистами? А то, что сейчас некоторые стараются представить Орлова эдаким оппозиционером, то оппозиционерам в России президент России не дает ордена и оппозиционеров в России никто не назначает в Совет Федерации. Это делается для того, чтобы расколоть активную часть населения, которая выходит на митинги", - заявил Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Орлов удостоен ордена Дружбы, награду ему вручил в Кремле президент России Владимир Путин, сообщила 24 мая ГТРК "Калмыкия". 21 октября Бату Хасиков сообщил на своей странице в Instagram о назначении Алексея Орлова представителем Калмыкии в Совете федерации. "В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог", - написал глава республики. Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 по 2019 год, а Кирсан Илюмжинов - с 1993 по 2010 год, говорится в подготовленных "Кавказским узлом" биографических справках.

Протестующие не только не связывают себя с Орловым, но и резко негативно восприняли назначение Орлова сенатором, подчеркнул Бадмаев. Протестное движение в Калмыкии возникло стихийно, это народный протест, утверждает он. "Есть молодые люди и мы, присоединившиеся к ним более взрослые люди, которые решили высказать свою точку зрения на назначение Трапезникова", - сказал Бадмаев.

Он отметил, что недовольство местных жителей вызывала и кадровая политика Орлова. "При Орлове тоже было назначение, вызвавшее раздражение у людей - это когда он привез из Москвы Зотова и сделал его председателем правительства. Но больше, действительно, таких шагов не было", - отметил Бадмаев. Он объяснил назначение Хасиковым Трапезникова с тем, что новый глава Калмыкии хуже разбирается в ситуации в республике, чем Алексей Орлов.

Игорь Зотов возглавлял правительство Калмыкии с 2012 года по 19 апреля 2019, его отправил в отставку Бату Хасиков. Назначение на должность и.о. председателя правительства Юрия Зайцева подверглось критике. Зайцев не знаком со спецификой республики, заявил руководитель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев. По мнению Валерия Бадмаева, это одно из кадровых решений, которые настроили против Бату Хасикова даже его сторонников.

Протестующие настроены против Алексея Орлова, указал корреспонденту "Кавказского узла" активист Бадма Бюрчиев. "Сейчас о Трапезникове вспоминают даже меньше, чем об Орлове, и на митинге 27 октября точно будут лозунги и против Орлова", - подчеркивает он.

По словам Бюрчиева, Орлов - "очень непопулярная фигура в Калмыкии", а назначение его сенатором от Калмыкии придало протестам дополнительный стимул. "Когда указ опубликовали, выяснилось, что он был подписан 21 сентября и вступил в силу с момента подписания. 21 сентября Хасиков подписал указ, а в конце сентября начались протесты, и в начале октября мы с ним встречались - и он даже там говорил о некой борьбе, которую якобы ведет. Это говорилось намеками, но было понятно, что речь про Орлова. И его помощники, кстати, при встрече говорили нам, что мы, мол, мешаем Хасикову в борьбе с Орловым: "Сейчас доведете до того, что Орлова назначат сенатором". А указ все это время уже лежал подписанный", - отметил Бюрчиев.

Он считает, что Орлову выгодно, чтобы его связывали с протестами. "Эти слухи распространяются для администрации президента, чтобы утвердить значимость Орлова. Это делают, вероятно, люди, заинтересованные в том, чтобы показать, что у Орлова в республике есть какой-то политический вес. Но это не так. Его нет и не было, весь его политический вес - в Москве. Он из Москвы к нам пришел, и там его и назначили сенатором. В Калмыкии он никакого авторитета не имеет, и он полностью себя дискредитировал за время своего правления", - сказал Бадма Бюрчиев.

Активист, рэпер Адьян Убушаев также считает, что протестующие настроены против Орлова. "27 числа на митинге, наверное, больше всего будет противников того, что Орлов стал сенатором", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Убушаев считает, что при Орлове не было массовых протестов, потому что общество тогда "еще не дозрело". "Именно сейчас произошел этот взрыв, и это пришлось на время правления Бату Сергеевича. Главное отличие Бату Сергеевича от его предшественников - это то, что он завел себе Инстаграм и активно его ведет. Он начал говорить открыто - о честности, о том, что он сам устал видеть эти воровство и беспредел, что он хочет возродить Калмыкию, изменить все в республике. Он пытался общаться на родном языке и говорил такие искренние вещи, что все ему поверили. Он критиковал прежние власти и говорил, что виновные в воровстве должны быть обязательно наказаны, говорил "Долой клановость!" Программа у него была обширная, красивая, классная, и в это поверили люди. Люди подумали: раз эти политики не могут нормально все сделать, может быть, сможет спортсмен?" - сказал Убушаев.

По его мнению, период надежд на Хасикова сменился разочарованием, особенно острым в связи с назначением Орлова сенатором. "Это то, чего больше всего опасался народ, и в противовес чему проголосовали многие жители за Бату [Хасикова]. Он уже на 90% потерял ту поддержку, которая изначально у него сформировалась", - считает Адьян Убушаев.

Он также подчеркнул, что протесты в республике носят стихийный характер. "Это все пошло от совершенно простых людей, и их стали поддерживать другие простые люди. Абсолютно спонтанно все вдруг объединились. Я сейчас стал общаться с людьми, с кем у меня раньше были разногласия всякие родоплеменные. Калмыкия же делится по субэтносам - и вот, постоянно были разногласия у нас. А теперь все это исчезло. Сейчас объединяются из абсолютно разных районов люди, из разных субэтносов, и все совсем забыли про разногласия, все на единой волне, присоединяются и присоединяются. Очень активно присоединяется молодежь. Причем не только в республике, но и те калмыки, которые живут в других регионах и странах. Со всего мира идет нам поддержка", - заявил Убушаев.

Пользователи Instagram разочарованы назначением Орлова

"Я до последнего верил что с вашим приходом что-то изменится но вы то же самое что и Орлов", - прокомментировал serzhioramosss публикацию на странице Бату Хасикова в Instagram.

"Думаю, народ не простит", - считает khar_dogschn. "Полное разочарование, даже неинтересно, что [будет] дальше", - написал goergiarnigucci. "Не поймем, что вы творите, Бату Сергеевич?" - возмутился пользователь iakovleva1175. "Позорище!" - эмоционально отреагировал scarbarra.

"Это плевок всей родной Калмыкии в душу. Надеюсь он сам уйдет или его попросят", - написала helium08.

"Это говорит о том, что нет никакого авторитета в кремле у Вас, уважаемый наш Бату Сергеевич. Что было сказано Вам сделать, то Вы и сделали. Нет мнения и стержня", - заявил elvig_.

"Помнится, вы говорили, что одна из главных ваших задач - это создать такие условия, при которых могли бы вернуться наши земляки на родину. Но картина, на сегодняшний день, такова, что в нашей родине "появляются" все условия для того, чтобы отсюда уехать", - констатировал batnas_shalburov, обращаясь к главе Калмыкии.

По состоянию на 12.20 26 октября публикация Хасикова о назначении Орлова собрала 2,6 тысячи "лайков" и 1,8 тысячи комментариев.