Олег Дерипаска. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

25 октября 2019, 18:04

Кубанский суд счел недостоверными публикации зарубежной прессы о Дерипаске

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сегодня The Telegraph, The Times и The Nation удалить статьи о бизнесмене Олеге Дерипаске и опубликовать опровержение.

Как писал "Кавказский узел", Олег Дерипаска решил через Арбитражный суд Краснодарского края опровергнуть сведения, опубликованные в трех СМИ Великобритании и США, на основании которых Минфин США ввел в отношении него персональные санкции. Эти публикации и санкции привели к тому, что стоимость акций принадлежащей бизнесмену компании "Русал" снизилась вдвое, заявил в суде адвокат Дерипаски.

Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации, моральной компенсации он не требовал. По данным BBC, Дерипаска требует опровержения статей, на которые сослался Минфин США при вводе санкций против бизнесмена в 2018 году. В иске, как сообщало издание, идет речь о публикации американского журнала The Nation за октябрь 2008 года о контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. Британская газета The Times опубликовала 9 июля 2012 года статью о судебной тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным, у которого были финансовые претензии к олигарху. При этом, по данным издания, сам Дерипаска партнерство отрицал. Статья в Telegraph вышла в июле 2012 года и описывала ту же ситуацию с Михаилом Черным.

Арбитражный суд Краснодарского края признал правоту Олега Дерипаски и объявил публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation недостоверными, следует из информации на сайте суда. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах дела.

Публикации, ставшие предметом иска, основаны на непроверенной информации, но при этом носят обвинительные заголовки, что нанесло урон деловой репутации Дерипаски, указал на заседании адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Так, в заголовке статьи в The Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира", указывается на уголовное преступление, в статье The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами" - на причастность к деятельности преступной организации и нечестное ведение бизнеса, сказал Мельников. Он добавил, что в материале The Nation "Кремлевские связи Маккейна" говорится о захвате Черногорского алюминиевого завода и угрозах в отношении конкурентов Олега Дерипаски, передал ТАСС.

Согласно решению суда, The Telegraph, The Times и The Nation должны опровергнуть информацию об Олеге Дерипаске, сообщило издание.

Суд обязал редакции трех зарубежных изданий удалить из общего доступа спорные публикации в течение десяти дней после вступления судебного решения в силу, информировал "Коммерсант".

Отметим, что иск Дерипаски к трем иностранным СМИ - не первая тяжба предпринимателя с авторами публикаций о нем. В июле 2018 года Усть-Лабинский райсуд постановил взыскать с двух ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за публикации в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена.

Примечание:

"Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа", "Кубанский суд объявил закрытым рассмотрение жалобы Навального по иску Дерипаски", "Заблокирован интернет-проект волгоградских сторонников Навального".

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