Защита объяснила суду в Краснодаре претензии Дерипаски к иностранным СМИ

11 октября 2019, 16:42

В связи с публикациями иностранных СМИ и санкциями Минфина США в отношении Олега Дерипаски стоимость акций принадлежащей бизнесмену компании "Русал" снизилась вдвое, рассказал сегодня адвокат Дерипаски в Арбитражном суде Кубани.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители ответчиков не явились в Арбитражный суд Кубани на первое заседание по иску о защите деловой репутации Олега Дерипаски. Ответчики - редакции The Nation, The Telegraph и The Times - были извещены о дате заседания, напомнил в суде адвокат бизнесмена.

Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. По данным "Би-би-си", Дерипаска требует опровержения статей, на которые сослался Минфин США при вводе санкций против бизнесмена в 2018 году. В иске, как сообщало издание, идет речь о публикации американского журнала The Nation за октябрь 2008 года о контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. Британская газета The Times опубликовала 9 июля 2012 года статью о судебной тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным, у которого были финансовые претензии к олигарху. При этом, по данным издания, сам Дерипаска партнерство отрицал. Статья в Telegraph вышла в июле 2012 года и описывала ту же ситуацию с Михаилом Черным.

Олег Дерипаска планирует через Арбитражный суд Краснодарского края опровергнуть сведения, опубликованные в трех СМИ Великобритании и США, на основании которых Минфин США ввел в отношении него персональные санкции, подтвердил сегодня в суде адвокат предпринимателя Алексей Мельников. Он назвал опубликованные факты "голословными", предположив, что их представили газетам конкуренты Дерипаски, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Оспариваемые статьи - Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира", публикация Nation под заголовком "Кремлевские связи Маккейна". Во всех них идет речь о недобросовестности Олега Владимировича, о нарушении им закона, бизнес-этики. Мы считаем, что они являются порочащими", - заявил суду Мельников.

После судебного заседания Мельников разъяснил корреспонденту "Кавказского узла", что инициатива допросить в качестве свидетеля специалиста в области металлургии Адольфа Зальцмана исходила от самого олигарха, поскольку Зальцман готовил сделку по приобретению завода в Черногории.

Зальцман мог бы пояснить суду, что приобретение алюминиевого завода в Черногории, который, по утверждению иностранных СМИ, был куплен по приказу президента России, стало для Дерипаски убыточным, аргументировал сегодня свое ходатайство Мельников. Судья отклонила ходатайство, посчитав, что показания Зальцмана не имеют отношения к иску

При этом Мельников отметил, что инициатива допроса Зальцмана была излишней. "Закон не обязывает нас доказывать, что это (сведения в публикациях. – Прим. "Кавказского узла") была неправда. Это ответчики должны доказать, что писали правду, но мы считаем, что в состязательном судебном процессе лучше быть активным, поэтому мы привели свидетеля, который несколько лет занимался этим проектом", - сообщил адвокат.

Он отметил, что в публикациях иностранных СМИ, в частности, говорится, что якобы президент Путин дал указание Олегу Дерипаске купить завод в Черногории, чтобы создать "какой-то плацдарм" в Средиземноморье. А Зальцману известно, что сделка носила исключительно экономический характер, перед ее заключением были проведены техническая и экономическая экспертизы, отметил Мельников. "Политические действия происходят быстро, потому что по приказу. А здесь сделка готовилась два года, я вам скажу больше, она оказалась не очень-то удачной, но опять же по причинам, связанным с черногорской стороной. Возможно, причинами этой неудачи стал вот этот фон, который создавался конкурентами или недоброжелателями", - сказал Алексей Мельников.

В мае управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении Дерипаски. В так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ". В качестве доказательств этого Минфин США привел публикации в СМИ и выдержки из интервью Дерипаски, сообщило 29 мая РИА "Новости".

По его мнению, издания-ответчики, если не было возможности направить в суд представителей, могли бы прислать суду свои письменные возражения либо нанять юристов в Краснодаре.

Из-за публикаций иностранных СМИ и введения санкций США в отношении Олега Дерипаски стоимость акции "Русала" уменьшилась вдвое, сообщил адвокат, пояснив, что "это не просто существенно, это катастрофа для любого бизнеса". Кроме того, по словам Мельникова, Дерипаске пришлось отказаться от контроля в ряде компаний, поскольку это "грозило банкротством для них". Мельников отметил, что конкретные публикации в этих СМИ стали основанием для внесения Олега Дерипаски в список лиц, с которыми гражданам и компаниям США запрещено заключать сделки.

"Русал" попал под американские санкции 6 апреля 2018 года вместе с другими российскими компаниям, в том числе связанными с Олегом Дерипаской - холдингами "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Группой ГАЗ", "Евросибэнерго", инвестиционной компанией B-Finance и агрохолдингом "Кубань", сообщил 20 декабря 2018 года ТАСС. В январе Минфин США снял санкции с нескольких компаний, оставив персональные запреты для самого Дерипаски, проинформировало 29 января издание "Би-би-си".

"Существует еще список вторичных санкций, когда не граждане и не компании США также рискуют, вступая с Дерипаской в некие экономические отношения, оказаться под санкциями. Это ужасно решение, вот оно уж точно политически мотивированное", - озвучил позицию Дерипаски Алексей Мельников.

Подать иск в суд по месту регистрации Олега Дерипаски было решено потому, что "Русал" - зарегистрированное в России предприятие, отметил адвокат. Также подан иск в суд американского округа Колумбия (город Вашингтон. – Прим. "Кавказского узла"), но там "довольно длительная судебная процедура", уточнил Алексей Мельников.

Отметим, что иск Дерипаски к трем иностранным СМИ - не первая тяжба предпринимателя с авторами публикаций о нем. В июле 2018 года Усть-Лабинский райсуд постановил взыскать с двух ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за публикации в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена.