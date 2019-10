Ответчики проигнорировали тяжбу в Краснодаре по иску Дерипаски

11 октября 2019, 13:32

Представители иностранных изданий не явились в Арбитражный суд Кубани на первое заседание по иску о защите деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски. Ответчики были предупреждены о дате суда, заверил адвокат бизнесмена.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня в Арбитражном суде Кубани было назначено первое заседание по иску о защите деловой репутации Олега Дерипаски к редакциям The Nation, The Telegraph и The Times. Опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него санкций в 2018 году. Иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Дело Дерипаски может подогреть интерес к информации, распространение которой он хочет прекратить, обратили внимание юристы.

По данным "Би-би-си", Дерипаска требует опровержения статей, на которые сослался Минфин США при вводе санкций против бизнесмена. В иске, как сообщало издание со ссылкой на представителей бизнесмена, идет речь о публикации американского журнала The Nation за октябрь 2008 года о контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. Британская газета The Times опубликовала 9 июля 2012 года статью о судебной тяжбе в Высоком суде Лондона Дерипаски с Михаилом Черным, у которого были финансовые претензии к Дерипаске, пишет издание, отмечая, что сам Дерипаска партнерство отрицал. Статья в Telegraph вышла в июле 2012 года и описывала ту же ситуацию с Михаилом Черным.

Сегодня в Арбитражном суде Краснодарского края прошло предварительное заседание по иску Олега Дерипаски. Интересы предпринимателя в суде представляет московский адвокат Алексей Мельников, представители редакций в суд не явились. При этом Алексей Мельников предоставил суду уведомления о дате суда, которые были направлены в СМИ и ими получены, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Кроме адвоката Дерипаски, в зале присутствовали представители российских СМИ: "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Интерфакса". Судья Наталья Иванова в начале заседания запретила вести видео- и аудиозапись процесса, сообщив, что на это имеют права только участники судебного разбирательства.

Адвокат Мельников заявил ходатайство о приобщении к материалам дела уведомлений, направленных редакциям, и заверенные нотариусом копии публикаций британских изданий, сделанных в 2008 и в 2012 годах, которые, по мнению истца, нанесли миллиардный ущерб его бизнесу.

Кроме того, адвокат попросил допросить в качестве свидетеля специалиста по алюминиевой промышленности Адольфа Зальцмана. По словам Мельникова, Зальцман мог бы пояснить суду, что приобретение алюминиевого завода в Черногории, который, по утверждению британских СМИ, был куплен по приказу президента России, стало для Дерипаски убыточным.

Судья отклонила ходатайство о допросе свидетеля, посчитав, что его показания не имеют отношения к иску. Рассмотрение дела по существу суд назначил на 11.00 мск 25 октября.

The Nation - еженедельный журнал в США, основанный 6 июля 1865 года. The Daily Telegraph - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году. Британская газета The Times выходит в печать с 1785 года, сообщается на сайте "Интернет-проекта ИноСМИ.ru". В настоящее время в Москве значится корпункт издания The Times, The Telegraph имеет своего собственного корреспондента в Москве.

Напомним, что иск Дерипаски к иностранным СМИ - не первая тяжба предпринимателя с авторами публикаций о нем. Так, Усть-Лабинский райсуд 9 июля 2018 года постановил взыскать с двух ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за публикации в соцсетях материалов о личной жизни Олега Дерипаски.