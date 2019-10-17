17 октября 2019, 23:31

Шахтер погиб в Чиатуре

Рабочий Гага Бочоришвили скончался в результате аварии в тоннеле шахты в Чиатуре.

Инцидент произошел сегодня около 21.30 по местному времени (20.30 мск) в шахте Дарвахет.

"Погиб шахтер Гага Бочоришвили, ему было 26 лет", - сказал представитель объединенного профсоюза Грузии Паата Самхарадзе в эфире "Рустави 2". По словам Самхарадзе, которые перевел корреспондент "Кавказского узла", инцидент произошел в тоннеле шахты, на месте происшествия работают судебные эксперты. 

Председатель профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Тамаз Долаберидзе подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о гибели рабочего. "Пока подробности не знаем", - сказал он.

В августе правозащитная организация Human Right Watch провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. Правительству необходимо добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней, считают правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что 16 мая около 150 шахтеров начали забастовку в Чиатуре, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день не менее 15 протестующих, недовольных результатами переговоров с руководством, объявили голодовку у здания мэрии. 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики оператора шахт по добыче марганцевой руды Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). 27 мая после переговоров, итогом которых стало соглашение о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35 процентов, шахтеры остановили забастовку.

Примечание:

"Грузинская компания отказалась выполнить требования бастующих шахтеров", "Шахтеры заблокировали дороги на западе Грузии", "Жители Ткибули поддержали протестующих шахтеров акцией у мэрии". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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