15 октября 2019, 21:40

Двое дагестанских депутатов наказаны после проверки данных о доходах 

Полномочия двух депутатов в Дербентском районе прекращены в связи с тем, что они не предоставили данные о доходах и имуществе, сообщила сегодня прокуратура.

По информации ведомства, народные избранники не предоставили сведения о доходах и имуществе за 2018 год на себя, а также супругов и несовершеннолетних детей.

"Прокуратурой внесено представление в собрание депутатов муниципального района. По результатам его рассмотрения полномочия депутатов прекращены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что ранее по требованию прокуратуры были прекращены полномочия двух депутатов в Рутульском районе. Они не предоставили сведения о доходах и имуществе, сообщило ведомство 10 октября. В сентябре после проверки сведений о доходах досрочно были прекращены полномочия депутата Советского района Махачкалы и уволен муниципальный служащий.

Примечание:

"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".

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