10 октября 2019, 19:06
Полномочия двух депутатов в Дагестане прекращены после прокурорской проверки
Два депутата в Рутульском районе не предоставили сведения о доходах и имуществе, в связи с чем их полномочия досрочно прекращены, сообщила сегодня прокуратура.
По данным ведомства, двое народных избранников, нарушив закон, не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе на себя и членов своих семей за 2018 год.
"Председателю собрания депутатов муниципального района внесено представление. По результатам его рассмотрения, с участием прокурора района, полномочия указанных депутатов прекращены досрочно", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" писал, что ранее прокуратура потребовала прекратить полномочия двух двух народных избранников Артлухского сельсовета. Они также не предоставили вовремя сведения о доходах и имуществе, сообщило ведомство 3 октября. В сентябре после проверки сведений о доходах досрочно были прекращены полномочия депутата Советского района Махачкалы и уволен муниципальный служащий.
"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".
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