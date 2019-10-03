Прокуратура потребовала прекратить полномочия двух депутатов в Дагестане

03 октября 2019, 19:40

Полномочия двух народных избранников Артлухского сельсовета прокуратура потребовала прекратить в связи с тем, что они не предоставили сведения о доходах и имуществе.

По данным прокуратуры, двое депутатов муниципального образования "Сельсовет Артлухский" не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год на себя, своих супругов и детей.

"В связи с этим прокуратурой председателю сельского собрания депутатов внесено представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о прекращении полномочий указанных депутатов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре после проверки сведений о доходах и имуществе досрочно были прекращены полномочия депутата Советского района Махачкалы и уволен муниципальный служащий. В июле полномочия 17 депутатов в Дагестане были прекращены после проверки сведений о доходах.