09 сентября 2019, 20:25
Чиновники в Дагестане наказаны за недостоверные данные о доходах
Досрочно прекращены полномочия депутата Советского района Махачкалы и уволен муниципальный служащий после проверки сведений о доходах и имуществе, сообщила сегодня прокуратура.
По данным ведомства, депутаты и муниципальные служащие за 2018 год предоставили недостоверные и неполные данные о своих доходах, объектах недвижимости и транспортных средствах.
"В адрес главы администрации и председателя собрания депутатов внутригородского района внесены представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности. Один муниципальный служащий уволен, а также досрочно прекращены полномочия одного депутата собрания депутатов внутригородского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июле полномочия 17 депутатов в Дагестане были прекращены после проверки сведений о доходах.
"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".
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