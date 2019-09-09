09 сентября 2019, 20:25

Чиновники в Дагестане наказаны за недостоверные данные о доходах

Досрочно прекращены полномочия депутата Советского района Махачкалы и уволен муниципальный служащий после проверки сведений о доходах и имуществе, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, депутаты и муниципальные служащие за 2018 год предоставили недостоверные и неполные данные о своих доходах, объектах недвижимости и транспортных средствах.

"В адрес главы администрации и председателя собрания депутатов внутригородского района внесены представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности. Один муниципальный служащий уволен, а также досрочно прекращены полномочия одного депутата собрания депутатов внутригородского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле полномочия 17 депутатов в Дагестане были прекращены после проверки сведений о доходах.

Примечание:

"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".

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