26 июля 2019, 13:35

Полномочия 17 депутатов в Дагестане прекращены после проверки сведений о доходах

Депутаты в Хунзахском районе не предоставили в установленный срок сведения о своих доходах и имуществе, в связи с чем их полномочия досрочно прекращены, сообщила сегодня прокуратура.

"17 депутатами собрания депутатов муниципального образования "Хунзахский район" в установленный срок не были представлены сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год", - проинформировало ведомство.

В адрес председателя районного собрания депутатов было внесено представление. На очередной сессии депутатов представление было удовлетворено. "Полномочия указанных депутатов прекращены", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле шесть чиновников в Махачкале были наказаны за ложные данные о доходах. В частности, они не указали в справке о доходах и имуществе долю в уставном капитале коммерческой организации, участие в управлении предприятием, а также часть недвижимости, сообщила прокуратура.

Примечание:

"Пятеро депутатов в Шахтах лишены мандатов за сокрытие доходов", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".

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