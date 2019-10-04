Парламент Армении проголосовал за отставку главы Конституционного суда

04 октября 2019, 20:03

Большинство депутатов Национального собрания Армении поддержали инициативу фракции "Мой шаг" по отставке главы Конституционного суда Грайра Товмасяна. Сам Товмасян заявил, что это требование правящей силы носит политический характер.

Как писал "Кавказский узел", участники акции перед зданием Конституционного суда Армении 21 июня потребовали отставки его председателя Грайра Товмасяна. Товмасяна обвиняли в предвзятости при рассмотрении дела второго президента Армении Роберта Кочаряна, который в итоге был отпущен на свободу. 24 сентября парламентская фракция "Мой шаг" инициировала отставку Товмасяна. Лишение полномочий Товмасяна - давно назревший вопрос, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Авторы инициативы предполагают, что Грайр Товмасян допустил дисциплинарное нарушение, проявив пристрастность в деле Роберта Кочаряна. До назначения в Конституционный суд Товмасян занимал ключевые посты в Республиканской партии Армении, поэтому, как считает депутат фракции "Мой шаг" Сурен Григорян, лоббирует интересы республиканцев. Еще одним аргументом против Товмасяна стали его родственные связи с одним из адвокатов Кочаряна Арамом Орбеляном.

На сегодняшнем заседании Национального собрания Армении парламентская счетная комиссия огласила результаты тайного голосования по лишению полномочий главы Конституционного суда страны Грайра Товмасяна. За проект проголосовали 98 из 101 депутата, против - высказался один парламентарий, еще два бюллетеня были признаны недействительными, сообщил корреспондент «Кавказского узла», просмотревший онлайн трансляцию заседания на YouTube-канале парламента.

Фракция «Процветающая Армения» не участвовала в голосовании, так как, по словам депутата фракции Геворга Петросяна, юридических оснований в проекте обращения недостаточно. По словам Петросяна, в действиях главы Конституционного суда «нет существенного дисциплинарного нарушения». «Именно поэтому мы не станем участвовать в голосовании», - перевел слова депутата корреспондент «Кавказского узла».

Одобренная депутатами инициатива носит рекомендательный, а не обязательный характер, отмечают сегодня "Новости Армении". После одобрения проекта отставки Товмасяна депутатами, обращение будет направлено в Конституционный суд, где для его принятия необходимо как минимум 6 голосов членов Конституционного суда из 9, информирует сегодня «Спутник-Армения». По данным издания, полномочия судьи Конституционного суда прекращаются постановлением Конституционного суда в случаях нарушения запрета на занятие политической деятельностью, невозможности пребывания в должности по состоянию здоровья, совершения существенного дисциплинарного нарушения.

Инициатива об отставке главы Конституционного суда запоздалая, но правильная, считает руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. Она также высказалась за роспуск всего Конституционного суда.

Сам Грайр Товмасян в своем обращении, опубликованном 3 октября на официальной странице Конституционного суда в Facebook, заявил, что инициатива правящей фракции «Мой шаг» «имеет, по сути, политическую и субъективную целенаправленность». В частности, как пишет Товмасян, представители правящей политической силы, в том числе депутаты, откликнулись на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна блокировать суды, в том числе и Конституционный суд. Кроме того, правящая сила поддержала самопровозглашение Ваге Григоряна председателем Конституционного суда.

Никол Пашинян в ответ на освобождение из-под стражи Роберта Кочаряна призвал блокировать здания судов. Сторонники Пашиняна откликнулись на призыв и не позволили 20 мая сотрудникам судов приступить к работе. Во второй половине для Пашинян поблагодарил своих сторонников, которые откликнулись на предложение заблокировать здания судов, и призвал их прекратить акцию. Он также заявил, что парламент должен инициировать реформу судебной власти.

Он также отметил, что не примет участия в обсуждении проекта обращения, перевел корреспондент «Кавказского узла» обращение Товмасяна.

Большинство депутатов Армении 18 июня проголосовало за назначение адвоката потерпевших по делу о массовых протестах в Ереване 1-2 марта 2008 года Ваге Григоряна на должность судьи КС. Голосование проходило на фоне акции протеста и заявлений оппозиции о политической предвзятости Григоряна.

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли 10 человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.