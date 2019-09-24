Заседание комиссия по государственно-правовым вопросам в парламенте Армении. Кадр трансляции https://www.youtube.com/watch?v=HEzeQzLuwMI

24 сентября 2019, 23:19

Правозащитники поддержали инициативу об отставке главы Конституционного суда

Парламентская фракция "Мой шаг" инициировала отставку главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна, обвинив его в предвзятом подходе к делу второго президента страны Роберта Кочаряна. Отставка Товмасяна - давно назревший вопрос, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", участники акции перед зданием Конституционного суда Армении 21 июня потребовали отставки его председателя Грайра Товмасяна. Товмасяна обвиняли в предвзятости при рассмотрении дела второго президента Армении Роберта Кочаряна, который в итоге был отпущен на свободу. 4 сентября Грайр Товмасян зачитал решение Конституционного суда, который счел арест Кочаряна неправомерным.

Отставки Грайра Товмасяна и назначения вместо него Ваге Григоряна хотел лично премьер Армении Никол Пашинян, считает председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам сегодня поддержала предложение фракции "Мой шаг" об отставке Грайра Товмасяна с поста главы Конституционного суда, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на официальном YouTube-канале парламента Армении.

Авторы инициативы предполагают, что Грайр Товмасян допустил дисциплинарное нарушение, проявив пристрастность в деле Роберта Кочаряна, заявил на заседании комиссии ее глава, депутат фракции "Мой шаг" Владимир Варданян. Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы о возможной предвзятости Товмасяна должен сделать Конституционный суд.

До назначения в Конституционный суд Грайр Товмасян занимал ключевые посты в Республиканской партии Армении, напомнил на заседании комиссии депутат фракции "Мой шаг" Сурен Григорян. Он считает, что Товмасян лоббирует интересы республиканцев.

Еще одним аргументом против Товмасяна стали его родственные связи с одним из адвокатов Кочаряна Арамом Орбеляном. "Быть крестным отцом – не преступление. Проблема в том, что Товмасян не сообщил об этом и не отказался от участия в рассмотрении жалобы адвокатов Кочаряна", - сказал Григорян.

Парламент может обратиться в Конституционный суд с требованием о прекращении полномочий его председателя, если такое решение одобрили не менее 3/5 от общего числа депутатов в порядке тайного голосования, говорится в статье 109 конституционного закона "Устав Национального собрания".

"Товмасян – старый кадр": главу КС считают лоббистом РПА

Отставка Грайра Товмасяна придаст легитимность судебной системе, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Он поддерживает инициативу  фракции "Мой шаг".

"Конституционный суд и Высший судебный совет были сформированы для обеспечения репродукции власти Сержа Саргсяна. Эти органы представляют прежнюю систему ценностей. Нужны жесткие инструменты для решения этой проблемы", - заявил он "Кавказскому узлу".

Товмасян формально отказался от членства в Республиканской партии для избрания главой КС, но продолжал лоббировать на этом посту интересы республиканцев, полагает Сакунц. Он считает необходимым изменение всего состава Конституционного суда, но не исключил, что новая власть пожелает "закрепиться" в Конституционном суде, назначив лояльных себе судей. "Избежать подобного можно, инициировав конституционную реформу", - заключил правозащитник.

Глава общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян согласна с мнением, что Грайр Товмасян отстаивает интересы прежней политической элиты. "Товмасян – старый кадр. Его личность несовместима с новыми реалиями. Но добиваться отставки главы Конституционного суда необходимо исключительно правовым путем. У общественности не должно быть вопросов о законности его отставки", - заявила она "Кавказскому узлу".

Инициатива об отставке главы Конституционного суда запоздалая, но правильная, считает руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. Она также высказалась за роспуск всего Конституционного суда.

"У нас нет легитимного Конституционного суда. Большая часть его состава – не судьи, а члены. Парламент должен был давно одобрить новые кандидатуры и дать возможность работать суду, а не прибегать к половинчатым мерам каждый раз после какого-нибудь решения по делу Кочаряна", - сказала Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".

Членов Конституционного суда избирает парламент как минимум 3/5 голосов сроком на 12 лет. Согласно закону, Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из которых избираются по предложению президента, трое - по предложению правительства, еще трое - по предложению Общего собрания судей.

Примечание:

"Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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