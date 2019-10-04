Активисты в Баку раскритиковали антикоррупционные проекты Совета Европы и Евросоюза

04 октября 2019, 07:23

Совет Европы и Европейский союз объявили о начале совместной реализации двух проектов, направленных на усиление потенциала Азербайджана в борьбе против "отмывания грязных денег" и коррупции, а также на повышение качества правосудия. Азербайджанские активисты усомнились в их эффективности и призвали организовать общественный контроль, а также провести независимый финансовый аудит этих проектов.

Презентация двух проектов, которые будут реализованы в рамках совместной программы Совета Европы и Евросоюза "Партнерство ради хорошего управления-2" в период 2019-2021 годов, состоялась 3 октября в конференц-зале гостиницы Hilton Baku.

“Эти проекты направлены на расширение возможностей Азербайджана в борьбе с коррупцией, содействие реформам судебной системы, повышение независимости и эффективности судов, поддержку преобразований в сфере юстиции", - сказал на открытии мероприятия глава Азербайджанского офиса Совета Европы Золтан Хернйес (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла") .

Он отметил, что это второй этап совместной программы Совета Европы и Евросоюза "Партнерство ради хорошего управления". На первом этапе в 2015-2018 годах были реализованы четыре проекта.

В 2015-2018 годах в рамках программы "Партнерство ради хорошего управления" реализовано четыре проекта стоимостью 5,2 миллиона евро. Целью проектов было содействие развитию свободы выражения и медиа, повышение способностей в борьбе с коррупцией в административном управлении, усиление роли и потенциала Академии юстиции, обучение судей и повышение эффективности и качества правосудия. Проекты не только не достигли своих целей, но и усугубили ситуацию в сфере защиты прав человека, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.



Ныне реализуемый первый проект "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане" призван содействовать доступу граждан к справедливому правосудию, в том числе посредством исполнения судебных решений.

В частности, предполагается достигнуть повышения эффективности и качества работы азербайджанских судов через применение стандартов Совета Европы. Кроме того, в ходе проекта будет проведена институциональная модернизация системы исполнения судебных решений, говорится в справочном материале, предоставленном журналистам бакинским офисом Совета Европы.

Партнерами и бенефициарами этого проекта станут Минюст, Судебно-правовой совет, Академии юстиции, суды и специалисты в области права.

Бюджет проекта составит 915 000 евро, 80% из которых профинансирует Евросоюз, а 20% - Совет Европы.

Второй проект "Усиление борьбы с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджан" предусматривает меры по повышению потенциала Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма, противодействие легализации доходов, добытых преступным путем, и коррупции. В проект будут вовлечены Управление по борьбе с коррупцией генпрокуратуры, Служба Финансового мониторинга министерства налогов, Комиссия по борьбе с коррупцией, Минюст, МBД, Палата контроля за финансовыми рынками, Служба госбезопасности, Госкомтаможня, Палата аудиторов, профессиональные объединения банков и адвокатов, гражданское общество.

Проект предусматривает также содействие выработке мер по возвращению денег, добытых преступным путем.

Данный проект разработан с учетом оказания поддержки достижению целей ЕС-2020 для стран "Восточного партнерства", сказал на мероприятии глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кястутис Янкаускас.

Азербайджан, по словам Янкаускаса, в рамках "Bосточного партнерства" принял обязательства до конца 2020 года обеспечить декларирование должностными лицами госорганов своих активов, разработать механизм предотвращения конфликта интересов, выполнять рекомендации GRECO (Антикоррупционной группы Совета Европы) по предупреждению коррупции в отношении членов парламента, судей, прокуроров и другие.

GRECO создана с целью улучшения возможностей членов Совета Европы в борьбе с коррупцией и соблюдения антикоррупционных стандартов. GRECO помогает государствам выявлять недостатки в национальной политике борьбы с коррупцией, предлагая законодательные, институциональные и практические реформы. В настоящее время членами GRECO являются 48 стран Европы, включая Азербайджан.

"Мы ожидаем более решительной борьбы с отмыванием "грязных денег" и представления в суды больше дел в данной сфере", - сказал Янкаускас.

Бюджет второго проекта составит 750 000 евро. Финансирование будет в той же пропорции, что и в первом проекте.

Координатор офиса общих программ Совета Европы Аркадий Сытин отметил, что поддержка усиления потенциала Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием грязных денег, борьбе с коррупцией и повышения эффективности правосудия будет осуществлена не только в рамках этих двух проектов, общий бюджет которых составит 1,7 миллиона евро, но и в рамках региональных проектов для стран "Восточного партнерства".

В свою очередь, заместитель начальника управления по демократии и прав человека МИД Азербайджана Фарах Аджалова считает, что указанные проекты станут эффективным продолжением ранее осуществленных Советом Европы и Евросоюзом мер в рамках программы содействия развитию в Азербайджане хорошего управления.

Однако активисты гражданского общества усомнились в эффективности проектов.

“Эти проекты готовятся и исполняются непрозрачно, ибо представителей гражданского общества не вовлекают в эти проекты. Европейские структуры стараются сотрудничать только с государственными учреждениями или провластными структурами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Института демократических инициатив Акиф Гурбанов.

На его взгляд, для оценки эффективности проектов в первую очередь должен быть организован общественный контроль.

Кроме того, институты гражданского общества должны проводить независимый финансовый аудит проектов.

"Но, увы, Совет Европы не может выходить за рамки, обозначенные правительством. Власти сами диктуют, кого выбирать европейцам в партнеры. В итоге, по медиапроектам партнерами Совета Европы выбирают проправительственный Совет прессы, по проектам правовой помощи населению – сильно зависимую от власти Коллегию адвокатов", - заявил Гурбанов.

В итоге, по его словам, проекты реализуются формально и немалые средства тратятся абсолютно не в целях реализации идей Совета Европы.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов также критически оценил проекты Совета Европы.

"В 2015 -2018 годах были реализованы проекты в области свободы выражения. И именно в этот период вынуждены были свернуть свою деятельность журналистские организации, занимающиеся защитой свободы выражения. Офис нашего института был опечатан, оборудование изъято, счета заморожены. С тех пор ничего не изменилось. Я сам вынужден работать за рубежом. Наши активисты в Азербайджане действуют на энтузиазме, поскольку правительство не позволяет институту работать. В стране не осталось ни одной оппозиционной газеты. Многие критикующие власть сайты были заблокированы, в тюрьмах постоянно находились не менее 5-6 журналистов. И все это время Совет Европы при финансовой поддержке ЕС проводил какие-то теоретические, академические мероприятия для журналистов. Сейчас также проводят гендерный проект для журналистов, в том числе в регионах страны. Допустим, они подготовят журналистам по стандартам Совета Европы, но где будут работать эти журналисты, если остались всего считанные СМИ, приверженными принципам свободной медиа", - сказал Гусейнов.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов также скептически оценил проекты Совета Европы.

"По информации из СМИ, я так понял, что основными бенефициарами проектов станут силовые ведомства, то есть структуры, которые больше всего нарушают права человека. Проблема не в том, что эти ведомства не имеют ресурсной базы, а в том, что они не прозрачны и не подотчетны народу", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, декларируемые меры по повышению качества правосудия вызывают горькую иронию.

"Эти проекты не то, что нисколько не улучшили качество работы, но и ухудшили институт защиты. Если в прошлом малоимущие по гражданским делам могли воспользоваться бесплатной помощью правозащитников, или доступными услугами юристов, не являющихся адвокатами, то с 1 января 2018 года ситуация изменилась. Теперь на судебные процессы могут выходить только адвокаты, число которых очень мало, особенно в регионах", - рассказал Гасанов.

Поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс Азербайджана были подписаны президентом 7 ноября 2017 года. Они предусматривают, за редкими оговоренными исключениями, представительство граждан в судах только членами коллегии адвокатов Азербайджана. Новые требования к защите в азербайджанских судах ослабят правовую защиту в стране, указали независимые юристы и правозащитники.





"Даже после того, как в прошлом году число адвокатов было увеличено до 1500, этого очень мало для 10 миллионов населения. А это повышает ценность услуг адвокатов. С другой стороны, независимых адвокатов, специализирующихся на правозащитной сфере, стали исключать из коллегии, или временно приостанавливать полномочия", - сказал Гасанов.