Активисты потребовали освободить участников июньских протестов в Грузии

03 октября 2019, 08:39

Участники акции протеста у Глданской тюрьмы поддержали задержанных во время июньских беспорядков в Тбилиси. Активисты потребовали их освобождения и выступили против освобождения силовиков, задержанных за превышение служебных полномочий во время разгона манифестантов.

Как писал "Кавказский узел", в июле Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти. По меньшей мере четверо из задержанных по обвинению в беспорядках предстали 16 сентября перед судом. Это Александр Зубиашвили, Бесик Татишвили, Важа Тодуа и Закро Гвишиани, которые обвиняются по статье 353 УК Грузии (сопротивление полиции). 16 сентября один из участников июньской акции протеста Сосо Баджелидзе был освобожден под залог.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После разгона силовиками протестующих у здания парламента в Тбилиси Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Активисты движения "Стыдно" 2 октября провели акцию протеста у Глданской тюрьмы в Тбилиси. В ходе акции ее участники поддержали задержанных во время июньских протестов, сообщила в тот же день "Грузия Online".

Митингующие, которые пришли на акцию протеста с плакатами и громкоговорителями, выступили против "избирательного", по их мнению, правосудия и потребовали освобождения задержанных. Участники акции заявили протест освобождению сотрудников правоохранительных органов, задержанных за превышение служебных полномочий во время разгона июньской акции протеста.

Мать Бесика Тамлиани, одного из задержанных, сообщила, что ее сын проводит голодовку, и обратилась к нему с просьбой прекратить ее.

"Не бойся, сынок, мы все рядом с тобой, крепись и прекрати голодовку. Когда в стране есть правосудие и демократия, там можно голодать. Здесь, сынок, нет смысла в голодовке, крепитесь, парни, вы все скоро будете на свободе", - цитирует Русудану Тамлиани издание.

Гига Макарашвили, один из организаторов акции, зачитал фамилии задержанных и заявил, что "борьба за справедливость обязательно закончится победой", сообщило 2 октября издание Sova.news.

Он назвал "позорным" решение Тбилисского городского суда, на основании которого остававшийся под стражей сотрудник правоохранительных органов, арестованный по делу о превышении полномочий, был освобожден под залог.

Сотрудник департамента по особым поручениям МВД Грузии Леван Имерлишвили, обвиняемый в превышении полномочий при разгоне июньской протестной акции, был 27 сентября освобожден под залог.

"Это прямое послание от Бидзины Иванишвили, что его совершенно не интересует правосудие и что правосудие устанавливает он сам. Господин Иванишвили ошибается в этом, и очень скоро общество откажется от избирательного правосудия потому, что избирательное правосудие - это то, что такими темпами отдаляет нас от Европы", - цитирует Макарашвили издание Civil.ge

Макарашвили сообщил об ухудшении состояния здоровья некоторых задержанных участников протестов.

Министр юстиции Теа Цулукиани подтвердила, что состояние некоторых задержанных участников июньских протестов тяжелое, но им проводят все соответствующие медицинские процедуры.

"У одного из них есть довольно серьезное, плохое состояние. Я бы не могла назвать это тревожным состоянием, но ситуация незавидная", - цитирует Теу Цулукиани издание.

Активист Леван Джикури, помещенный под стражу по обвинению в участии в беспорядках, 29 августа отказался принимать пищу и уведомил администрацию пенитенциарного учреждения о голодовке. Леван Джикури переведен в больницу, сообщила 25 сентября посетившая глданскую тюрьму депутат от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Элене Хоштария.

Народный защитник Нино Ломджария планирует изучить дело освобожденных под залог силовиков. Было бы интересно увидеть те документы, которые послужили основанием для освобождения арестованных сотрудников правоохранительных органов, считает она.

"Все правоохранители освобождены, но участники акции протеста остаются под стражей, состояние здоровья некоторых из них тревожное… Было бы более логично использовать заключение под стражей для некоторых правоохранителей, потому что тут больше существует риск оказания воздействия на расследование", - цитирует Нино Ломджария издание.