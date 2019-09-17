Участник акции протеста в Грузии освобожден под залог

17 сентября 2019, 09:07

Защита 16 сентября убедила суд освободить из-под стражи Сосо Баджелидзе, обвиненного в сопротивлении полицейским на июньской акции протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в июле Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти. По меньшей мере четверо из задержанных по обвинению в беспорядках предстали 16 сентября перед судом. Это Александр Зубиашвили, Бесик Татишвили, Важа Тодуа и Закро Гвишиани, которые обвиняются по статье 353 УК Грузии (сопротивление полиции).

Акция протеста в Тбилиси 20 июня произошла после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых затем поддержали сторонники оппозиции. Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протесты продолжились.

Тбилисский городской суд 16 сентября освободил под залог Сосо Баджелидзе, задержанного по обвинению в сопротивлении полиции и участии в беспорядках во время акции протеста 20 июня, сообщил в тот же день на своем сайте грузинский "Первый канал".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката, который требовал заменить заключение под стражу на выплату залога в 5000 лари (более 1,7 тысячи долларов) в качестве меры пресечения.

Также суд, в качестве дополнительной санкции, запретил Баджелидзе выезжать из страны. После того, как Сосо Баджелидзе признал на заседании свою вину, его освободили в зале суда, сообщило 16 сентября "Новости-Грузия".

Сосо Баджелидзе предъявили обвинение и привлекли к уголовной ответственности 17 июля, информировало 16 сентября Newstbilisi.info.

Напомним, что 17 июля сотрудник департамента по особым поручениям МВД Грузии Леван Имерлишвили, задержанный по обвинению в превышении должностных полномочий во время разгона акции протеста, был заключен в СИЗО по решению Тбилисского горсуда.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".