16 сентября 2019, 20:52

Акция в поддержку обвиняемых в беспорядках прошла в Тбилиси

Более ста человек приняли участие в акции в поддержку обвиняемых в организации беспорядков 20 июня в Тбилиси, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", в июле Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти. МВД тогда отчиталось о задержании четырех активистов, заподозренных в нападении на полицейских.

Акция протеста в Тбилиси 20 июня началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.

Сегодня возле здания Тбилисского горсуда состоялась акция в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках 20 июня. В акции приняли участие более ста человек - в основном, представители партии "Победившая Грузия", а также родственники и близкие обвиняемых, сообщили организаторы акции - представители партии.

По данным организаторов сегодняшней акции, в общей сложности после участия в митинге 20 июня были привлечены к уголовной ответственности 19 человек, в том числе Хусей Мачаликашвили (племянник Малхаза Мачаликашвили, проводившего акцию протеста на проспекте Руставели), депутат от "Единого национального движения" Ника Мелия, а также лидер "Победившей Грузии" Ираклий Окруашвили. 

Участники сегодняшней акции заявили, что требуют прекратить дела против всех, кто был на митинге 20 июня. "Это политическое преследование людей, которые выражали свое мнение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Победившая Грузия" Константин Кемулария.

Четверо обвиняемых в беспорядках предстали сегодня перед судом. Это Александр Зубиашвили, Бесик Татишвили, Важа Тодуа и Закро Гвишиани, которые обвиняются по статье 353 УК Грузии (сопротивление полиции), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе "Победившей Грузии".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"МВД начало проверку случаев применения силы к журналистам на акции в Тбилиси", "Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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