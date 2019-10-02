Сотрудник МФЦ в Дагестане обвинен в мошенничестве на 14,5 миллиона

02 октября 2019, 20:45

Передано в суд дело бывшего начальника экономического отдела Многофункционального центра в Дагестане, обвиняемого в хищении бюджетных денег по госконтрактам.

По версии обвинения, в 2015 году обвиняемый, завысив стоимость государственных контрактов по приобретению оргтехники, мебели и оборудования для нужд многофункционального центра, похитил бюджетные деньги в размере более 14,5 млн рублей, сообщила прокуратура Дагестана.

Дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК России) в отношении обвиняемого направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. "Уголовное дело в отношении иных соучастников преступления выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе по делу о мошенничестве с госконтрактом был осужден бывший директор МУП "Специализированное автохозяйство-2". Он был признан виновным в том, что необоснованно завысил стоимость работ по контракту на благоустройство дворов в Избербаше, похитив бюджетные деньги, сообщила прокуратура.