Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 октября 2019, 20:45

Сотрудник МФЦ в Дагестане обвинен в мошенничестве на 14,5 миллиона

Передано в суд дело бывшего начальника экономического отдела Многофункционального центра в Дагестане, обвиняемого в хищении бюджетных денег по госконтрактам.

По версии обвинения, в 2015 году обвиняемый, завысив стоимость государственных контрактов по приобретению оргтехники, мебели и оборудования для нужд многофункционального центра, похитил бюджетные деньги в размере более 14,5 млн рублей, сообщила прокуратура Дагестана.

Дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК России) в отношении обвиняемого направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. "Уголовное дело в отношении иных соучастников преступления выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе по делу о мошенничестве с госконтрактом был осужден бывший директор МУП "Специализированное автохозяйство-2". Он был признан виновным в том, что необоснованно завысил стоимость работ по контракту на благоустройство дворов в Избербаше, похитив бюджетные деньги, сообщила прокуратура.

Примечание:

"Махачкалинский застройщик заподозрен в мошенничестве на 300 миллионов", "Следствие оценило в 270 миллионов ущерб от махинации с землей в Махачкале", "Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с зарплатами".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 октября 2019, 21:39

02 октября 2019, 21:09

02 октября 2019, 20:49

  • 1 Уроженка Кабардино-Балкарии пожаловалась на угрозы силовиков

    Жительница Москвы Регина Мигирова рассказала правозащитникам "Мемориала", что вооруженные силовики сломали дверь в ее квартиру, угрожали насилием и уголовным преследованием. Они расспрашивали Мигирову о связях с подозреваемым в финансировании терроризма уроженцем Кабардино-Балкарии.

02 октября 2019, 20:35

02 октября 2019, 20:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи