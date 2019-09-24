Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с зарплатами

24 сентября 2019, 19:16

Глава сельской администрации в Левашинском районе фиктивно трудоустроил односельчан в Дом культуры и присвоил себе их зарплату, заподозрили следователи.

По данным ведомства, местный житель, который в 2018 году был назначен директором муниципального культурно-досугового центра, не имел необходимой квалификации. Глава сельсовета назначил также художественного руководителя и уборщицу центра, хотя это, по уставу, должен был сделать директор. Худруком при этом стал племянник главы, сообщила прокуратура.

"Несмотря на то, что центр фактически не функционировал, глава сельсовета, выходя за пределы своих полномочий, подписал и заверил гербовой печатью табеля учета рабочего времени работников учреждения за январь-июнь 2019 года", - утверждает ведомство. По данным правоохранителей, выплаченная директору и новым сотрудникам культурно-досугового центра, а это 290 тысяч рублей, досталась сельскому главе.

Он заподозрен по статьям "Мошенничество", "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог", по которым ему грозит до шести, до семи и до двух лет заключения соответственно. Полномочия сельского главы подозреваемый сложил еще на этапе процессуальной проверки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

На сайтах Левашинского района Дагестана и республиканского управления Следкома по состоянию на 19.16 мск 24 сентября не появилось информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте бывший глава сельсовета в Хунзахском районе был осужден за помощь брату в получении выплат.