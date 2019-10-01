01 октября 2019, 22:33

Махачкалинский застройщик заподозрен в мошенничестве на 300 миллионов

Председатель жилищно-строительного кооператива "Альянс" продал квартиры на 300 млн рублей, не получив разрешения на строительство дома в Махачкале, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, председатель жилищно-строительного кооператива, не имея разрешения на строительные работы, заключил предварительные договоры на продажу квартир и привлек от дольщиков более 300 млн рублей для возведения многоквартирного дома на улице Буганова в Махачкале. "Также, заключив с гражданином договор купли-продажи трехкомнатной квартиры в строящемся доме на общую сумму 3,3 млн рублей, председатель ЖСК реализовал данную квартиру своему родственнику за 4,1 млн рублей", - сообщила прокуратура Дагестана.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям о крупном мошенничестве, повлекшем нарушение прав на жилье (ч. 4 ст. 159) и о привлечении денег граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" также писал, что в июле в мошенничестве был заподозрен другой застройщик в Махачкале. По данным прокуратуры, житель столицы Дагестана, получив разрешение на строительство индивидуального жилья, стал возводить многоэтажку и продавать в ней квартиры. Ранее суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале, разрешение на строительство которой власти выдали без учета плотности застройки, проинформировало ведомство 26 июля. 

Примечание:

"Активистам удалось помешать началу застройки пляжа в Каспийске", "Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры", "Жители Махачкалы раскритиковали правила землепользования".

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