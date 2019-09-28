Защита Абдурашидова раскритиковала доказательства следствия

28 сентября 2019, 18:40

Суд в Махачкале продлил срок ареста Омару Абдурашидову, обвиняемому в финансировании терроризма. Следствие заподозрило его также в причастности к боевикам и хранении автомата. Оружие Абдурашидову подбросили, а видеообращение с просьбой перечислить боевикам деньги могли записать сами силовики, считает защита.

Как сообщал "Кавказский узел", Омар Абдурашидов находится под арестом с 31 марта. 3 сентября защита Абдурашидова подала в ЕСПЧ жалобу на пытки и угрозы со стороны силовиков.

Абдурашидов оставлен под арестом до 11 ноября

Срок содержания Абдурашидова под стражей истекает 29 сентября, но следствию нужно время для того, чтобы установить всех его сообщников и изучить документы, изъятые при обыске у Абдурашидова и братьев Ашиковых, пояснил следователь на заседании 27 сентября. "По месту жительства Ашикова Зияудина было изъято большое количество документов с ограниченным доступом к ознакомлению", - отметил представитель следствия. Среди документов есть и имеющие грифы "секретно" и "совершенно секретно", указал он.

Абдурашидов отвергает все обвинения и утверждает, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. В деле Абдурашидова фигурируют бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков, который был задержан в ночь на 31 марта, а также бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков. Родные Абдурашилова и Ашиковых весной и летом проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано.

Защитник Абдурашидова Салимат Кадырова отметила, что ходатайство следствия идентично по своим формулировкам прежним просьбам о продлении ареста Абдурашидову. То, что следственная группа раз за разом не успевает сделать свою работу, вызвало у нее недоумение. "Почему одиннадцать следователей не могут выполнить одни и те же следственные действия? Что, вы вынуждены их повторять и повторять?" - спросила Кадырова у следователя.

Прокурор поддержал ходатайство следствия. "Из постановления видно, что следствие на месте не стоит. За предыдущие два месяца проведены ряд следственных действий. Кроме того, основания, по которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, не отпали", - отметила прокурор. Советский районный суд Махачкалы решил оставить Абдурашидова под стражей до 11 ноября.

Абдурашидов заподозрен по еще двум статьям

Следователь заявил суду, что 20 сентября против Абдурашидова было возбуждено дело по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия. По первой из них подозреваемому грозит до 15 лет заключения, а по второй - до восьми.

В ноябре 2018 года Абдурашидов примкнул к дагестанским боевикам "Хасавюртовского сектора", будучи при этом за границей, утверждает следствие. "Находясь на территории Турции, <...> вступил в указанное незаконное вооруженное формирование, взяв на себя обязанность по материальному обеспечению членов НВФ, снабжению их оружием и боеприпасами, а также перевозки и хранения оружия и боеприпасов данного незаконного вооруженного формирования", - заявил следователь.

По его словам, Абдурашидов в сговоре с Раипом Ашиковым в декабре 2018 года передали одному из боевиков 200 тысяч рублей, из которых 160 тысяч принадлежали Ашикову. По данным следствия, этот боевик впоследствии, 7 декабря 2018 года был убит при покушении на полицейского. О полученных деньгах следствию рассказал свидетель.

При обыске 30 марта дома у Абдурашидова нашли автомат Калашникова, переданный ему боевиками, заявил следователь. "В ходе обыска также была найдена флешкарта, содержащая запись, на которой [боевик] Алимчиев обращается к Абдурашидову с просьбой о помощи членам незаконного вооруженного формирования", - добавил представитель следствия.

Абдурашидову готовятся и другие обвинения, добавил он.

Салимат Кадырова напомнила суду, что ее подзащитный не признает свою вину. "Обвиняемый Абдурашидов указал в ходе следствия, что он никогда не финансировал террористов, с Алимчиевым не знаком, денег ему не передавал, и все доказательства, представленные суду, были сфальсифицированы с целью фабрикации в отношении него и братьев Ашиковых уголовного дела", - сказала Кадырова.

По версии защиты, автомат и флешкарта, упомянутые следователем, были подброшены Абдурашидову самими силовиками во время обыска. "То, что планируется подброс указанных предметов в жилище Абдурашидова, <силовики>, пытавшие его, и не скрывали", - утверждает Салимат Кадырова. Она также заявила, что родственники Алимчиева заявили о его похищении в конце ноября 2018 года. "Они подозревают, что он был похищен <силовиками>, поэтому нас не удивляет появление каких-то флешек с его записью", - отметила Кадырова. Она также заявила ходатайство о приобщении к материалам дела положительных характеристик с места работы и места жительства Омара Абдурашидова.

Адвокат заявила корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует решение о продлении ареста своему подзащитному. Кадырова не считает доказанным, что Абдурашидов передавал Алимчиеву деньги именно на террористическую деятельность. Адвокат не считает убедительным доказательством и флешку с записью слов Алимчиева. "Или оно (видеообращение. - Прим. "Кавказского узла") было заранее записано под Абдурашидова, или же эта флешка каким-то образом у них оказалась, и в ней речь идет не об этом Омаре", - указала Салимат Кадырова. Она пояснила, что человек на видео не упоминает фамилии Абдурашидова, а обращается к некоему Омару.

Следствие отказывается возбуждать дело о пытках

Добиться возбуждения уголовного дела о пытках в отношении Омара Абдурашидова не удалось, констатировала адвокат. "Очередной отказ о возбуждении уголовного дела следователем", - сказала она.

Адвокат рассказала, что Абдурашидов еще в 2012 году отказался давать показания против братьев Ашиковых. По ее словам, силовики требовали, чтобы Абдурашидов подтвердил подготовку Ашиковыми убийства. По ее словам, из-за угроз Абдурашидов вынужден был уехать из Дагестана, но вернулся, когда решил, что "все утихло".

"Это все придумано для того, чтобы содержать под стражей и пытать Абдурашидова, чтобы склонить его к ложному оговору Ашиковых",- уточнила она.

Напомним, что заявления о пытках силовые ведомства оставили без ответа. Родственники Абдурашидова добивались его медосвидетельствования.