ЕСПЧ принял жалобу волгоградского полицейского Степаненко

27 сентября 2019, 17:30

Европейский суд по правам человека уведомил родных полицейского Павла Степаненко, осужденного за вымогательство крупной взятки с наркоторговца, что жалоба на приговор Волгоградского областного суда коммуницирована.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко признан виновным в вымогательстве взятки. Приговор дважды пересматривался, при этом срок наказания увеличивался с семи до 14 с половиной лет колонии и уменьшался до восьми с половиной лет. Последний вердикт в июне был обжалован в Верховном суде. Одновременно с апелляцией была направлена и жалоба в Европейский суд по правам человека.

Страсбургский суд уведомил о том, что жалоба принята, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена наркополицейского Татьяна Степаненко. "Жалоба на приговор была подана общественным защитником – братом Павла Степаненко, поэтому уведомление из ЕСПЧ пришло сегодня на его адрес. Там сообщается, что жалобе присвоен номер, и что она будет рассмотрена в назначенный судом срок. Но срок еще не назначили", - отметила она.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты, на которых требовали справедливого суда над ним. Они считают, что ключевые доказательства по делу Степаненко фальсифицированы.

С 2015 года было направлено более 100 жалоб на фальсификацию доказательств по делу Степаненко, а в суды - более 350 ходатайств, говорится в принятой Европейским судом жалобе. "Доводы оставлены без внимания, поскольку их принятие явно влечет оправдание заявителя. <...> Оправдательный приговор в России не признается торжеством правосудия, а считается браком в работе полицейской системы, в которой суд выступает лишь придатком. В 2015 году в России по уголовным делам с участием государственных обвинителей вступившие в силу оправдательные приговоры составили лишь 0,15% от общего количества дел, что свидетельствует о неэффективности и даже отсутствии судебной защиты от произвола властей и необоснованных обвинений", - утверждается в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По версии следствия, Павел Степаненко получил два миллиона рублей за то, чтобы не проверять наркоторговца, а позже вымогал еще миллион. При этом информация о взятке, по словам адвокатов полицейского, подтверждается только показаниями свидетелей — доказательств в виде меченых купюр или банковских переводов в деле нет.