Детали эвакуации озвучили очевидцы в годовщину "рязанских учений

23 сентября 2019, 19:14

Жильцы дома по улице Новоселов в Рязани поделились воспоминаниями, как 22 сентября 1999 года им пришлось спешно покинуть квартиры и провести бессонную ночь в близлежащем кинотеатре, когда силовики сообщили о заложенной в многоэтажке взрывчатке. Некоторые из очевидцев не поверили в официальную версию ФСБ о том, что события двадцатилетнейй давности были учениями.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября, в 20-ю годовщину взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, родственники и знакомые погибших принесли на место теракта цветы и мягкие игрушки. Пользователи Facebook признались, что до сих пор помнят пережитый 20 лет назад ужас. 13 сентября, в 20-ю годовщину теракта в доме на Каширском шоссе Москвы, у места взрыва никаких централизованных мероприятий также не было - пришедшие сюда люди молча клали цветы к возведенному здесь памятнику и зажигали свечи. Многие плакали, но речей никто не произносил.

20 лет назад, 22 сентября 1999 года в Рязани произошел инцидент, до сих пор вызывающий массу споров - предотвращенный теракт в жилом доме был объявлен учениями ФСБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)". Опергруппа МВД установила, что в мешках, кроме сахара, находился гексоген и взрывные устройства. Взрывотехники вывезли килограмм взрывчатого вещества на полигон, где попытались его взорвать, однако взрыва не произошло. По предположениям специалистов, при смешивании взрывчатого вещества и сахара были нарушены пропорции. Инциденту в Рязани предшествовали четыре крупных теракта в жилых домах Буйнакска, Москвы и Волгодонска, к совершению которых оказались причастны, по данным силовиков, чеченские боевики, отмечается в материале, который знакомит читателей с хроникой этих событий и версиями случившегося.

Жители Рязани поделились воспоминаниями о событиях 20-летней давности



Построенная в 1980-е годы одноподъездная 12-этажка на углу улиц Новоселов и Советской Армии в Рязани сегодня обросла супермаркетами и ресторанами. Строили дом для сотрудников Радиозавода и предприятия «Агродор». Люди, которые работали в этих учреждениях, тоже принимали участие в строительстве. Местные жители рассказывают, что возводили высотку восемь лет, и за это время перезнакомились друг с другом еще до заселения, пишет рязанский портал YA62.ru, который приводит слова свидетелей событий 20-летней давности.

В ночь с 22 на 23 сентября в Рязани жильцы многоэтажки по улице Новоселов вызвали правоохранителей, заметив подозрительных людей, которые перегружали из легковой машины в подвал дома мешки. Вызванный милицейский патруль обнаружил в подвале три мешка с неизвестным веществом и прикрепленный к ним часовой механизм. Время взрыва было установлено на 5.30 утра. Жильцов дома эвакуировали. Утром 23 сентября 1999 года Управление ФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту "покушения на терроризм". Утром 23 сентября 1999 года Управление ФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту "покушения на терроризм", составило фотороботы подозреваемых и обнаружило машину с московскими номерами, в которой перевозились подозрительные мешки. Однако директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что события в Рязани были учениями с целью повысить профессионализм силовиков и также проверить бдительность населения, а в мешках находился сахар, написал 25 сентября 1999 года «Коммерсант».

Некоторые местные жители в версию c учениями не поверили. «Какие учения, если власти города об этом не знали ничего? И потом еще был момент. Когда мешки со взрывчаткой выносили, то просыпали из одного, рваного мешка. И это вещество на асфальте у подъезда лежало. Если бы это были учения, а в мешках — сахар, на него бы наплевали и так оставили. А то ведь приехали и водой смыли. Значит, было что скрывать», – цитирует портал рассказ одной из жительниц дома на Новоселов.

«Нам сказали, что мы второй раз родились, – сообщила другая жительница дома, которой днем 22 сентября 1999 года не было в квартире, но к вечеру она вернулась и застала уже эвакуированный дом. – Все стояли вдалеке, у магазина «Электроника». Нам разрешили зайти в квартиру, забрать кое-какие вещи. Милиционер сказал, что таймер был заведен на 5:30 утра. Сперва, пока вся эта суматоха была, не было страха. Только когда вернулись в квартиры уже под утро, пришло осознание, что в это время нас всех могло бы уже не быть в живых».

«У меня в тот день вся семья была дома, – рассказала другая свидетельница событий, которая до сих пор живет в этом доме. – Поздний вечер уже, вдруг кто-то звонит в дверь. У нас район тихий, дом приличный, и я не побоялась открыть. Вижу — милиционер, уже к лифту идет. Спрашиваю: что случилось? А он отвечает: срочно всем эвакуироваться из дома. И все побежали на улицу, кто в чем был. Стояли сперва поодаль дома, ждали. Потом подогнали автобус, в нем грелись. Я ушла к подруге, сын уехал к своей будущей теще. А тех, кому некуда было идти, в кинотеатр «Октябрь» отправили на ночь, чаем там отпаивали».

О страхе, который испытали жители дома 20 лет назад во время эвакуации, рассказала жительницы дома на Новоселов Галина, слова которой приводит рязанское агентство RZN.info. «В дверь позвонили милиционеры и сказали «выходите из квартиры, в доме обнаружена взрывчатка». Нам велели забрать самое ценное: документы, деньги, вещи. Мы несколько часов ждали внизу во дворе. Уже поздно ночью жильцам объявили, что надо эвакуироваться в кинотеатр «Октябрь» или переночевать у родственников, если они живут неподалеку. Где-то часов в пять утра разрешили вернуться в свои квартиры. Паники никакой не было, но страх мы, конечно, испытывали, особенно находясь ночью в кинотеатре. Было непонятно, обезвредили взрывчатку или нет, сможем ли мы вообще когда-нибудь вернуться в наш дом. На следующий день после возвращения по телевизору сказали, что взрыва не могло быть. Оказывается, в нашем доме проходили учения», - сообщила Галина.

По ее словам, через несколько дней после этих событий в подъезде дома поставили железную дверь, и жильцы организовали круглосуточные дежурства, которые прекратились спустя примерно месяц.

Общественная комиссия по расследованию рязанского инцидента не подтвердила официальную версию

Независимым расследованием обстоятельств взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани в сентябре 1999 года несколько лет занималась специально созданная Общественная комиссия, в состав которой вошли правозащитники и активисты общества "Мемориал". Летом 2007 года комиссия, которая наряду с официальной рассматривала версию о том, что взрывы организовали российские спецслужбы, объявила, что не имеет достаточно оснований, чтобы точно назвать организаторов этих взрывов.

"Если быть добросовестным, то собранная информация, с моей точки зрения, не дает стопроцентных, или с большой долей вероятности, оснований утверждать, что в причастности к взрывам в Москве и Волгодонске, про инцидент в Рязани я не говорю, можно обвинить конкретных работников конкретных спецслужб. Что совершенно не значит обратного", - заявил, подводя промежуточные итоги работы Общественной комиссии по расследованию взрывов 1999 года, гендиректор Института прав человека и член правления Международного общества "Мемориал" Валентин Гефтер 2 июня 2007 года.

По рязанскому эпизоду, по словам Гефтера, «более или менее, точки над "i" расставлены». «Третий эпизод, которым занималась наша общественная комиссия, был рязанский, по которому, более или менее, точки над "i" расставлены и там уши спецслужб торчат напрямую», - сказал Гефтер 1 июня 2007 года на пресс-конференции в Москве.