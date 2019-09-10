Москвичи поделились воспоминаниями в годовщину теракта на улице Гурьянова

10 сентября 2019, 12:38

В годовщину взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве родственники и знакомые погибших принесли 9 сентября на место теракта цветы и мягкие игрушки. Пользователи Facebook признались, что до сих пор помнят пережитый 20 лет назад ужас.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2014 года, в 15-ю годовщину с момента взрыва жилого дома на улице Гурьянова, в Москве прошла панихида по жертвам этого теракта.

В ночь на 9 сентября 1999 года произошел террористический акт в спальном районе Москвы на улице Гурьянова. В результате взрыва были полностью разрушены два подъезда девятиэтажного дома. Жертвами теракта стали 380 человек, из них 106 человек погибли, травмы получили 264 человека. В 2004 году недалеко от места теракта был открыт храм-часовня в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Строительство велось за счет пожертвований москвичей. Теракты, по данным властей, были подготовлены полевыми командирами незаконных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Исполнители теракта были приговорены к различным срокам заключения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)".

9 сентября на месте взорванного дома на улице Гурьянова собрались около 200 человек, преимущественно жители московского района Печатники. Люди принесли к памятнику жертвам теракта цветы и мягкие игрушки, сообщило в тот же день на своем сайте "Эхо Москвы".

Утром в годовщину теракта в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" прошел траурный молебен, а днем на акцию памяти жертв собрались, в частности, бывшие жильцы разрушенных домов, родственники погибших, представители общественных организаций и школьники. Они почтили память жертв теракта минутой молчания, сообщила "Российская газета".

"В ту ночь мы почувствовали сильный толчок. Пострадавших тогда разместили в здании кинотеатра неподалеку. Мы приносили туда вещи, потому что люди остались ни с чем. А родственники рвались туда, на пепелище, надеясь найти своих родных", – привело издание воспоминания Ларисы Цой, пришедшей на акцию памяти.

По словам главы муниципального округа Печатники Игоря Давидовича, муниципалитет пригласил горожан на акцию памяти, при этом специальную программу власти не готовили. "Уже многие годы люди приходят сюда. В районе нет человека, которого не коснулась бы эта трагедия. Многие потеряли тогда родственников, одноклассников, друзей. Я не был свидетелем тех страшных дней, поскольку не так давно живу в этом районе. Но тоже воспринимаю те далекие события близко к сердцу", – процитировало чиновника издание.

Пользователи Facebook поделились воспоминаниями о трагедии

Под публикацией о годовщине теракта на странице телеканала "Дождь" в Facebook опубликовано, по состоянию на 12.38 мск, 80 комментариев. Авторы некоторых из них поделились воспоминаниями о событиях 20-летней давности.

"Как же я это помню... Сыновья были маленькие, и мы с мужем спали по очереди, чтобы, если что, успеть спасти их от очередного взрыва", – написала, в частности, Лариса Крымова.

"Помню, это было очень страшно. Гибли семьями с малышами-детьми. Ложились спать и дрожали, а вдруг наш дом следующий. Это был кошмар", – согласилась Наталья Новикова.

"А еще были дежурства по подъезду. Я помню, что мы дежурили квартирами", – ответила Наталье Новиковой Olga Markusheva.

Пользователь Nadine Gouthier рассказала, что жила на соседней улице. "Хорошо помню этот взрыв... В первые секунды ещё ничего не было ясно, помню, как наивно закрыла голову руками, лёжа в кровати. Взрыв был очень громкий. А спустя несколько минут мы с родителями уже были на ногах, во всех домах включился свет, люди не спали, слышали вой сирен приезжающих машин скорой... В общем, хотелось бы забыть всё это, но не получается. Как представлю, сколько людей, детей погибло - становится жутко", – написала она.

"В Люблино был взрыв слышен... Кто бы тогда знал, что зло такое пришло? Столько людей погибло... Даже сейчас проезжать больно и страшно", – поделилась Tatyana Smirnova.

На странице телеканала "Вести.ru" в Facebook под аналогичной публикацией размещено, по состоянию на 12.38 мск, 15 комментариев. Некоторые из пользователей соцсети также рассказали о пережитых впечатлениях.

"После этого теракта я боялась оставаться дома с ребёнком и особенно ночью. Это очень страшно. Ложиться спать, не зная, проснешься ли утром", – написала, в частности, Софи Софи.

"Не дай Бог повторения!" – согласилась Лариса Ли.

Напомним, что независимым расследованием обстоятельств взрывов жилых домов в Москве несколько лет занималась специально созданная Общественная комиссия, в состав которой вошли правозащитники и активисты общества "Мемориал". Летом 2007 года комиссия, которая наряду с официальной рассматривала версию о том, что взрывы организовали российские спецслужбы, объявила, что не имеет достаточно оснований, чтобы точно назвать организаторов этих взрывов. Версии о причастности спецслужб к взрывам придерживался, в частности, бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Свою точку зрения он изложил в книге "ФСБ взрывает Россию", написанной в соавторстве с Юрием Фельштинским.