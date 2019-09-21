Шествие в Ереване против разработки Амулсарского рудника собрало свыше тысячи человек

21 сентября 2019, 03:49

Власти должны прекратить выдачу разрешений горнодобывающим компаниям, заявили участники шествия.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября во время акции протеста в Ереване активисты потребовали от правительства Армении до 20 сентября принять окончательное решение по вопросу разработки в Амулсарском месторождении.

В феврале правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление жители города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения, встретили акциями протеста. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.

Противники эксплуатации Амулсарского месторождения вечером 20 сентября провели шествие с требованием отозвать разрешение, данное в 2016 году Lydian Armenia на разработку золотоносного рудника, передает корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Шествие началось с ереванской Площади Франции. В акции, по оценке организаторов, приняли участие свыше 1000 человек, в том числе представители политических партий и движений. Безопасность мероприятия обеспечивали около 100 сотрудников полиции.

Участники акции растянули транспарант с надписью «Пока мы есть, ни одного рудника!». В руках у них были плакаты с требованием запретить разработку Амулсарского рудника. Активисты прошли, скандируя требования, по центральным улицам Еревана. Акция завершилась митингом перед зданием правительства на Площади Республики в центре армянской столицы.

Есть достаточно причин для отзыва у лицензии «Lydian Armenia», однако правительство затягивает с принятием решения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Всеармянского экологического фронта, географ Левон Галстян.

Он отметил, что на протяжении 9 лет экологи, активисты и специалисты заявляют об угрозах разработки Амулсарского рудника. По его словам, после "бархатной революции" активисты ожидали, что новые власти запретят эксплуатацию месторождения.

«В результате жители общины вынуждено перекрыли дорогу, иначе сегодня было бы бесполезно требовать закрыть рудник. За последний год была инспекционная проверка, заключение которой могло стать основой для отзыва лицензии, была сформирована рабочая группа, заключения которой остались без ответа правительства. Было заключение ELARD, которое Следком изначально пытался выдать как положительное, однако это им не удалось. Теперь опять пытаются затянуть время, инициировав новую инспекционную проверку», - подчеркнул Галстян.

Напомним, 4 сентября стало известно, что глава следственной группы по делу о разработке Амулсарского рудника и замглавы Следственного комитета Армении освобождены от должностей. Обнародованные следователями выводы об экологической безопасности разработки месторождения были "неточными", пояснили власти.

«Правительство не должно выдавать новые разрешения на разработку и геологоразведку. В стране есть 27 рудников, часть которых не эксплуатируется. Необходима, в частности, проверка не только всех рудников, но и законность выданных лицензий, а также их финансовую отчеты», - заявила корреспонденту участница акции Анна Шахназарян.

Необходимо, чтобы выдаче разрешения на разработку месторождений предшествовал референдум, добавила активистка. «Решение должен принимать народ, а не два-три чиновника», - подчеркнула Шахназарян.

Власти должны отказаться от горнодобывающей отрасли как основной составляющей экономики, необходимо развивать страну, сохраняя экологию, заявила корреспонденту активистка Ани Хачатрян.

"Для отзыва лицензии у Lydian Armenia власти должны проявить политическую волю", - сказала она.

В компании Lydian Armenia на письменный запрос корреспондента «Кавказского узла» ответили, что до блокировки дорог, ведущих к Амулсарскому руднику, к строительным работам были привлечены около 450 жителей близлежащих общин. «Всего на строительстве планируется привлечь около 1400 человек, еще около 700 сотрудников будут работать непосредственно на руднике», - заявила пресс-служба компании.

По данным компании, оценочные объемы золота составляют 2,4 миллиона унций золота (77 758 692 гр – прим. «Кавказский узел»). Налоговые выплаты же, по оценкам, составит около 50 миллионов долларов в год. «Это зависит от цены на золото и иных параметров», - поясняется в письменном ответе.