Противники разработки Амулсара установили Пашиняну срок для принятия решения

12 сентября 2019, 01:07

Активисты, выступившие против золотодобычи на Амулсарском месторождении, потребовали от правительства Армении до 20 сентября принять окончательное решение по вопросу его разработки.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа более 500 жителей Джермука провели акцию протеста против заключения экспертов о безопасности разработки Амулсарского золотоносного месторождения и потребовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном. 19 августа Пашинян встретился с членами Совета старейшин и мэром Джермука, экологами, директорами школ и владельцами местных гостиниц. В этот же день пять активистов, которые выступают против эксплуатации Амулсарского рудника, были обвинены в неповиновении требованиям полиции. Задержание противников разработки Амулсарского месторождения вызвало критику в адрес Пашиняна, заявили правозащитники.

Противники золотодобычи на Амулсарском месторождении 11 сентября прошлись шествием по центральным улицам Еревана с требованием к правительству отказаться от планов по разработке рудника, передает корреспондент «Кавказского узла».

Акция стартовала от парламентского парка. По оценкам организаторов, в шествии приняли участие свыше 1000 человек, в том числе представители политических сил и активисты. Шествие сопровождало большое количество полицейских.

В руках участники шествия несли плакаты с требованием отказаться от идеи эксплуатации Амулсарского рудника. Водители автомашин сигналили в поддержку участников шествия.

Активисты обвинили Никола Пашиняна в злоупотреблении властью и предательстве идей «бархатной» революции. «Пашинян продолжает политику прежних властей, покровительствуя компании, получившей разрешение на добычу золота, и продвигая ее интересы», - заявила во время шествия активистка Ани Хачатрян. Большинство не верит в безопасность разработки месторождения, отметила она.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, ставший после двух президентских сроков премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Акция завершилась митингом перед зданием правительства на центральной Площади Республики, активисты объявили 20 сентября днем экологической мобилизации. В этот день правительство должно принять окончательное решение по данному вопросу, заявили они. «Жители страны должны быть готовы к самым разным мероприятиям... Те, кто не сможет выйти на улицу, могут вывешивать на окнах флаги в защиту Амулсарского месторождения», - сказала активистка Анна Шахназарян. По ее словам, правительство бездействует и игнорирует правовые основания для отзыва разрешения на добычу золота на Амулсарском руднике.

Комментариями правительства Армении относительно заявлений активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Ситуацию на Амулсарском руднике прокомментировал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Амулсар - это один рудник, а таких рудников у нас немало. Закрытие этого рудника может стать прецедентом, т. е. послужить примером и для остальных, потому и такие страсти вокруг него", - написал он в посте "Амулсар - а рудники нам нужны или нет?".

Напомним, проект разработки Комиссарского золотоносного месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота не окажет большого воздействия на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков проекта. 14 августа Следственным комитетом Армении было опубликовано заключение экспертной группы о минимальных рисках для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения. 4 сентября стало известно, что глава следственной группы по делу о разработке Амулсарского рудника и замглавы Следственного комитета Армении освобождены от должностей. Обнародованные следователями выводы об экологической безопасности разработки месторождения были "неточными", пояснили власти.