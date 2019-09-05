Руководители следствия по делу о разработке Амулсарского рудника сняты с должностей

05 сентября 2019, 07:39

Глава следственной группы по делу о разработке Амулсарского рудника и замглавы Следственного комитета Армении освобождены от должностей после акций протеста против золотодобычи. Обнародованные следователями выводы об экологической безопасности разработки месторождения были "неточными", пояснили власти.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа более 500 жителей Джермука провели акцию протеста против заключения экспертов о безопасности разработки Амулсарского золотоносного месторождения и потребовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном. 19 августа состоялась встреча Пашиняна с членами Совета старейшин и мэром Джермука, экологами, директорами школ и владельцами местных гостиниц. В этот же день пять активистов, которые выступают против эксплуатации Амулсарского рудника, были обвинены в неповиновении требованиям полиции. Задержание противников разработки Амулсарского месторождения вызвало критику в адрес Пашиняна, заявили правозащитники.

Проект разработки Амулсарского золотоносного месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота не окажет большого воздействия на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков проекта. 14 августа Следственным комитетом Армении было опубликовано заключение экспертной группы о минимальных рисках для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения. Власти отказались проводит новую экологическую экспертизу, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что уровень безопасности рудника будет беспрецедентным.

Руководитель следственной группы по уголовному делу в связи с эксплуатацией Амулсарского рудника Юрий Иванян и заместитель главы Следственного комитета Самвел Аветисян освобождены от занимаемых должностей, сообщило 4 сентября News.am.

Ранее в отношении руководителя следственной группы по Амулсарскому месторождению Юрия Иваняна было начато служебное расследование для проверки заявлений о том, что следствие велось не беспристрастно, заявила 2 сентября начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Юрий Иванян, как и подписавший положительное заключение по оценке воздействия на окружающую среду программы разработки Амулсарского золотоносного месторождения, бывший министр экологии Арамаис Григорян, родились в селе Авшар Араратской области и находятся в родственных связях, сообщило со ссылкой на Арутюнян 2 сентября "Новости-Армения".

В правительстве Армении 4 сентября состоялось совещание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, посвященное ситуации вокруг разработки Амулсарского золоторудного месторождения. Министр окружающей среды Эрик Григорян сообщил, что ранее представленные исходные данные были неточными, и его министерством было представлено заключение о необходимости проведения новой оценки воздействия на окружающую среду программы разработки Амулсарского месторождения.

Окончательного решения о новой экспертизе нет, правительство обсудило некоторые вопросы, и решение будет принято в течение нескольких недель, со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Владимира Карапетяна сообщило 4 сентября Lragir.am.