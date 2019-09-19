Хабиб Нурмагомедов борется с медведем. Скрин видео со страницы Нурмагомедова в Instagram.

19 сентября 2019, 08:03

Зоозащитники потребовали наказать Хабиба Нурмагомедова за поединки с медведем

Американская зоозащитная организация обратилась в UFC с требованием применить к Хабибу Нурмагомедову санкции за борьбу с медведем и призвала дагестанского бойца проводить поединки только с людьми.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с бывшим и нынешним прокурорами республики Денисом Поповым и Алексеем Ежовым. Пользователи соцсетей раскритиковали его и напомнили об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева и убийстве братьев Гасангусейновых.

Представители организации по борьбе за права животных PETA потребовали  у руководства UFC применить санкции к российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Причиной послужили несколько размещенных в соцсетях видео о борьбе россиянина и медведя, сообщило 17 сентября РИА "Новости".

PETA (англ. - People for the Ethical Treatment of Animals, Люди за этичное отношение к животным) - основанная в США организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. В ее рядах насчитывается более 6,5 миллионов членов и сторонников, сообщает официальный сайт организации.

"PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают", - цитирует директора британского офиса PETA Элизу Аллен агентство.

Снятое в 1997 году видео, на котором девятилетний Хабиб борется с медведем, было опубликовано в YouTube в 2013 году. Тренировку с животным Нурмагомедову устроил отец. На кадрах видно, как Нурмагомедов "борется" с привязанным цепью медведем.

С тех пор на странице Хабиба Нурмагомедова в Instagram были опубликованы еще два подобных видео - в мае 2014 года и в апреле 2019 года. На них видно, как Хабиб борется с медведем, а затем кормит его.

"Борьба с прикованным медведем - отвратительное поведение, которое демонстрирует полное неуважение и непонимание того, кто эти животные... Тех медведей, которых используют в России для бокса, танцев или других архаичных форм развлечений, обычно отрывают от своих матерей еще детенышами, приковывают цепями, сажают в клетки, надевают на них намордник, избивают и лишают всего, что имеет для них значение", - цитирует Элизу Аллен Sport24.ru.

Представитель PETA призвала Хабиба Нурмагомедова бороться только с людьми, которые дали на это свое добровольное согласие, информирует издание. 

На "Кавказском узле" опубликована биография Хабиба Нурмагомедова, получившего среди спортсменов прозвище "Орел".

Примечание:

"Фанаты Хабиба демонстрируют избирательный подход к критике женщин в папахах", "Житель Махачкалы задержан за стрельбу после победы Нурмагомедова", "Жители Дагестана поспорили о допустимости ночных гуляний после победы Нурмагомедова".

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