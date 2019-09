Зоозащитники потребовали наказать Хабиба Нурмагомедова за поединки с медведем

Американская зоозащитная организация обратилась в UFC с требованием применить к Хабибу Нурмагомедову санкции за борьбу с медведем и призвала дагестанского бойца проводить поединки только с людьми.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с бывшим и нынешним прокурорами республики Денисом Поповым и Алексеем Ежовым. Пользователи соцсетей раскритиковали его и напомнили об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева и убийстве братьев Гасангусейновых.

Представители организации по борьбе за права животных PETA потребовали у руководства UFC применить санкции к российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Причиной послужили несколько размещенных в соцсетях видео о борьбе россиянина и медведя, сообщило 17 сентября РИА "Новости".

PETA (англ. - People for the Ethical Treatment of Animals, Люди за этичное отношение к животным) - основанная в США организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. В ее рядах насчитывается более 6,5 миллионов членов и сторонников, сообщает официальный сайт организации.